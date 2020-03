Straßenraub: 18-Jährigen geschlagen und bestohlen

Opfer eines Straßenraubs wurde ein 18-jähriger Mann am Samstagabend und eine 83-jährige Seniorin am Sonntagnachmittag, jeweils in Neheim.

Neheim. Am vergangenen Wochenende ereigneten sich zwei Fälle von Straßenraub in der Neheimer Innenstadt. Laut Polizei kam es zur ersten Tat am Samstag gegen 19.30 Uhr. Ein 18-jähriger Arnsberger war fußläufig in der Schobbostraße unterwegs, als zwei Personen auf ihn zukamen. Eine Person hielt den Arnsberger fest, während die andere auf ihn einschlug. Als der 18-Jährige zu Boden ging, stahlen die Täter die Wertsachen des Arnsbergers. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: Männlich, circa 1,60 Meter groß, etwa 18-20 Jahre alt. Täter 2: männlich, circa 1,70 Meter groß. Der Arnsberger wurde leicht verletzt.

Seniorin stürzt zu Boden

Die zweite Tat fand am Sonntag gegen 16 Uhr statt. Eine 83-jährige Frau ging fußläufig über den Gehweg an der Kapellenstraße, als sich zwei unbekannte Täter von hinten näherten und versuchten, ihren Tragekorb zu entreißen. Dabei stürzte die Frau, konnte den Korb aber dennoch festhalten. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. „Die Täter sind männlich, haben ein jugendliches Aussehen, sind schlank und ein südländisches Erscheinungsbild“, so die Polizei. Einer hatte schwarze, lange, nach hinten frisierte Haare und trug eine Jogginghose. Der andere trug eine schwarze Kappe. Ob die Taten in Zusammenhang miteinander stehen, wird derzeit ermittelt.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter Telefon 02932 / 90 200.