Stellenplan-Diskussion entzweit Arnsberger Stadtrat

Haushaltsreden sind in der Regel politische Schlagabtausche und Abrechnungen mit „Regierenden“. Bei der „Plätzchensitzung“, der letzten Arnsberger Ratssitzung des Jahres, kamen emotionale Beiträge diesmal aber nicht aus Reihen der Mandatsträger, sondern von den Mitarbeitervertretungen des Rathauses. Der Stellenplan mit einer Personalaufstockung von 70 Stellen löste Diskussionen aus, die vor allem von der CDU geforderten Sperrvermerke auf eine Fachbereichsleiterpositionen und 17 nicht refinanzierte Stellen empörten die Mitarbeiter.“

Arnsberg Zitate aus den Haushaltsreden der Fraktionen Jürgen Antoni (AfD): „AfD will keinen aufwendigen Umbau des Rathauses. Es gibt zu viele Unwägbarkeiten“. Daniel Wagner (FDP): „Der Doppelhaushalt hat Defizite, aber er hat auch gute Ideen und ist ein annehmbarer Kompromiss“. Gerd Stodollick (SPD): „Es wird wieder nachhaltig in die Zukunft investiert. Die Probleme werden jetzt wieder systematisch angegangen“. Philipp Henrici (CDU): „Wer über Steuererhöhungen spricht, muss sich auch den Stellenplan genau anschauen“. Hans Wulf (Grüne): „Investitionen steigen - das ist positiv. Es waren aber Mittel für Schulen da, die nicht ausgegeben wurden“. Werner Ruhnert (Linke): „Bei Kita-Plätzen sind wir auf einem guten Weg. Es bleibt aber der Bedarf für eine Schule, die alle Abschlüsse bietet“.

Zumutung für Kollegen

„Das ist eine Zumutung für alle Kollegen im Haus“, ärgerte sich die Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Quante, „wir haben die Mangelwirtschaft immer mitgedeckt und die Konsolidierung des Haushaltes immer mitgetragen“. Das nun sei aber zu viel. Auch Personalratsvorsitzende Kirsten Heckmann forderte: „Setzen sie uns in die Lage, unsere Aufgaben zu erfüllen!“ Die Gemeindeprüfungsanstalt hätte in ihrem Bericht die Aufstockungen empfohlen. „Der Stellenplan ist eine Basis und heißt ja noch nicht, dass wir die Stellen überhaupt besetzen können“. Erst gerade habe es im Rathaus ein Auswahlverfahren gegeben: „Mit nur drei Bewerbern für sieben Stellen“.

Politik kritisiert fehlenden Bericht

Da hakte die Politik ein. Thomas Wälter (Grüne) beklagte, dass der Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt der Politik nicht vorliegen würde. Ohnehin sei ein gemeinsamer Antrag mit der CDU auf den Erhalt des Sperrvermerks für die Neubesetzung der Leitung des Fachbereiches 1 (Soziales-Bürgerdienste) ausgerichtet. Diesen verteidigte auch CDU-Fraktionsvorsitzender Jochem Hunecke. „Wir wollen über die Aufgabenverteilung mitreden!“, sagt er. Zudem wolle die CDU wissen, warum das Personal um rund 70 Stellen - davon 17 nicht refinanzierte - aufgestockt werden müsse.

Bürgermeister Bittner droht mit Konsequenz

Bürgermeister Bittner zeigte sich da schon erbost. Er drohte an, im nächsten Jahr in einer Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses „klar zu aufzuzeigen, was das dann bedeutet“. Er werde darlegen, was dann nur noch zu leisten sei. Die 17 nicht refinanzierten Stellen verteilen sich unter anderem auf Aufgabenfelder wie Recht (1), Kultur (2), Gebäudemanagement (3) und auch Rückkehrerinnen. Der Großteil der anderen 50 Stellen verteilt sich auf die Kindertagesbetreuung (28) und Jugendhilfedienste (9).

Spannende Abstimmung

Die Abstimmung war spannend: Der Sperrvermerk für die Fachbereichsleitung wird nicht aufgehoben. Hier setzte sich eine Mehrheit aus CDU (ohne Hubertus Mantoan) und Grüne mit Unterstützung der FDP durch. Sperrvermerke für 17 nicht refinanzierten Stellen aber kamen nicht durch. Nicht alle Fraktionen stimmten hier geschlossen ab.

Grundsteuer soll erhöht werden

Spannend war die Sitzung ohnehin: Bürgermeister Ralf Bittner musste die Haushaltssatzung gegen die Mehrheit von CDU und Grüne durchbringen. Das aber gelang: Nur vier Gegenstimmen gab es, sehr wohl aber Forderungen nach Nachbesserungen von vielen Seiten. Wichtigste Nachricht für die Bürger, was direkte Auswirkungen angeht: Ab 2021 soll der Hebesatz der Grundsteuer B von 523 v.H. auf 570 v.H. angehoben werden. Die Grundsteuer A soll von 249 v.H. auf 313 v.H. erhöht werden. Die Steuererhöhung solle aber nur greifen, wenn ansonsten kein Haushaltsausgleich erreicht werden könnte. „Das ist Bedingung für die Genehmigung“, sagt Philipp Henrici als Haushaltsredner der CDU. Er betonte, dass vor dem Hintergrund der Steuererhöhung auch über die Notwendigkeit der Stellen im neuen Stellenplan gesprochen werden müsse. Alle Fraktionen lobten, dass der Haushaltsplan viele Investitionen vorsehe.