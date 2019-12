Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Standortanalyse zeigt klaren Bedarf für ibis-Hotel

Martin Hütter, dem auch das Neheimer ibis-Hotel und das Landhotel Hütter in Meschede gehört, hat den Gebäudekomplex Specht einer Standortanalyse für ein neues Hotel unterzogen. Er kam zum Ergebnis, dass für ein Hotel in dieser Größe ein klarer Bedarf in der Arnsberger Altstadt besteht.

„Das Hotel wird auch zur weiteren Belebung der Arnsberger Altstadt beitragen, weil sicherlich ibis-Hotelgäste das reichhaltige gastronomische Angebot in der Altstadt nutzen werden. Das ibis werde seinen Gästen „nur“ Frühstück anbieten. Ein Restaurant ist im neuen Hotel nicht geplant.