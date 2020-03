Die Corona-Ausbreitung stellt die städtischen Versorgungsbetriebe vor große Herausforderungen. Die Bereitstellung von Lebensmitteln, Energie, medizinische Versorgung, Rettungswesen und auch Trinkwasser haben oberste Priorität. „Die Stadtwerke Arnsberg haben einen betriebliche Pandemieplanung um mögliche Auswirkungen einer Pandemie auf die Handlungsfähigkeit insbesondere der Wasserversorgung so gering wie möglich zu halten“, sagt Thomas Kroll. Er ist Geschäftsbereichsleiter für die Wasserversorgung.

Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Arnsberger Wasserversorgung sind in dieser betrieblichen Pandemieplanung zusammengefasst und wurden bei den Stadtwerken bereits eingeleitet. Dieser Pandemieplan wird bei Bedarf aktualisiert und den gegenwärtigen und erwartbaren Bedingungen angepasst. Rund 10,5 Millionen Liter Trinkwasser fließen täglich durch unser insgesamt 450 Kilometer langes Rohrnetz in die rund 18.500 Hausanschlüsse.

Arnsberg Keine Wasserspitzen durch Händewaschen Ein auffälliger Anstieg des Wasserverbrauchs ist aktuell bei den Stadtwerken Arnsberg nicht feststellbar. Wenn man sich 30 Sekunden lang die Hände wäscht und dabei das Wasser laufen lässt, verbraucht man circa drei Liter Wasser. Bei sechsmal pro Tag Händewaschen wären das dann 18 Liter pro Tag. Wenn das alle rund 76.000 Einwohner von Arnsberg machen würden, ergäbe sich ein Wasserverbrauch für das Händewaschen von 1.368.000 Liter bzw. 1.368 Kubikmeter. Bei anderen Anlässen spüren die Stadtwerke ansonsten generell ein verändertes Verbraucherverhalten: Wenn Deutschland bei einer Fussball-Weltmeisterschaft in der Endrunde spiele, könne man am Wasserverbrauch gut erkennen, wann die Halbzeitpause war.

Die Übertragung des Corona-Virus erfolgt hauptsächlich durch Tröpfchen- und Kontaktinfektion, also zum Beispiel durch Niesen, Husten oder eine Kette von Berührungen (von Mensch zu Mensch oder über Gegenstände wie Türgriffe). „Die Trinkwasseraufbereitung ist darauf ausgelegt, Viren und Bakterien aus dem Wasser zuverlässig zu entfernen“, versichert Thomas Kroll. In der Vergangenheit wurde in Ultrafiltrationsanlagen investiert. Die Wirksamkeit werde regelmäßig im Labor getestet. „Damit ist sichergestellt, dass keine Krankheitserreger im Trinkwasser enthalten sind“, betont Kroll.

Geschlossenes System

Das Trinkwassernetz ist ein im Grundsatz geschlossenes System, so dass es Eintragspfade für Viren möglichst ausgeschlossen werden. „Für die betriebsnotwendigen Arbeiten an den Rohrleitungen und an den Anlagen, zum Beispiel bei Erweiterungen oder Reparaturen, ist unser Rohrnetzpersonal auf nötige Hygienemaßnahmen geschult“, sagt Thomas Kroll. Diese Maßnahmen wie persönliche Schutzausrüstung, Spülung und Desinfektion würden die einwandfreie Qualität des Trinkwassers sicherstellen. Die Wirksamkeit der Maßnahmen werde regelmäßig in Laboren (eigenen und überregionalen) getestet.

Auch die Stadtwerke haben ihre Kundenzentren in der Apothekerstraße und im Niedereimerfeld bis auf Weiteres für persönlichen Kundenkontakt geschlossen. In dringenden Fällen finden Kundentermine nur mit vorheriger Terminabsprache unter 02932 201-3000 für allgemeine Stadtwerke Themen oder 02932 201-3600 für Fragen zu Strom und Erdgas statt.