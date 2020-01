Arnsberg. Der Fokus der Jury lag in diesem Jahr unter anderem auf Nachhaltigkeit, Ökologie, Zukunftsthemen und dem regionalen Engagement.

Stadtwerke Arnsberg als „Top Lokalversorger“ ausgezeichnet

Erfolgsserie: Zum sechsten Mal in Folge wurden die Stadtwerke Arnsberg vom Energieverbraucherportal als „TOP Lokalversorger“ für Strom und Erdgas ausgezeichnet und überzeugen damit erneut als regionaler Energieversorger.

Mit dieser Kennzeichnung werden Verbraucher auf verantwortungsbewusste Versorger mit fairen Tarifen aufmerksam gemacht.

„Die Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“

2020 lag der Fokus bei der Auswertung der unabhängigen Auszeichnung auf den Themen Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit, Servicequalität und Beratungsleistungen, Ökologie und Zukunftsthemen, regionales Engagement sowie Datenschutz.

Das Siegel erhält nur, wer zum Stichtag im Bereich Strom eine TOP 3-Platzierung unter allen Angeboten erreicht. Im Bereich Erdgas ist einer der ersten beiden Rangplätze erforderlich.

„Wir freuen uns, dass wir zum wiederholten Mal TOP Lokalversorger sind“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Ulrich K. Butterschlot. „Die Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sie bestätigt uns in unserem Handeln.“

Den Kunden auch in 2020 einen Regionalstromtarif anbieten

Besonders stolz sind die Stadtwerke Arnsberg neben dem fairen Preis und der hohen Servicequalität auf ihr regionales Engagement.

„Dass die Stadtwerke auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor der Region sind, unterstreicht eine Studie des Pestel-Instituts. Von jedem Euro, den die Stadtwerke ausgeben, bleiben 73 Cent in der Region. Darüber hinaus sind wir wichtiger Arbeitgeber in der Region und sichern auch indirekt zahlreiche weitere Arbeitsplätze in und um Arnsberg“, erläutert Thomas Stock als zuständiger Geschäftsbereichsleiter Vertrieb, Marketing und Energieerzeugung und betont

„Wir erhöhen aktuell unser Engagement für den regionalen Energieeinkauf deutlich. Ziel ist es,“ so Stock weiter, „unseren Kunden dieses Jahr einen Regionalstromtarif anzubieten. Wir unterstreichen damit unseren Anspruch als starkes lokal agierende Unternehmen.“