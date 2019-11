Stadt Arnsberg kämpft gegen Vandalismus

Die Ordnungsbehörde der Stadt Arnsberg wird in den nächsten Jahren insgesamt fünf Mitarbeiter für einen speziellen kommunalen Ordnungsdienst ausbilden. Durch diese Ausbildung werden Mitarbeiter befähigt, zum Beispiel konsequent gegen Randalierer auf öffentlichen Plätzen einzuschreiten. „Unsere Mitarbeiter, die zum Beispiel an Falschparker Knöllchen verteilen, können eine solche Aufgabe nicht übernehmen“, betont auf Anfrage unserer Zeitung Helmut Melchert, der in der Stadtverwaltung den Fachbereich „Soziales / Bürgerdienste“ leitet.

Arnsberg Kleiner finanzieller Handlungsraum für Haushaltsanträge Die Tatsache, dass die Stadt Arnsberg für das Haushaltsjahr 2020 mit 313.000 Euro und für 2021 mit 335.000 Euro höheren Schlüsselzuweisungen gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf rechnen kann, eröffnet Fraktionen Handlungsräume für Anträge, die mit zusätzlichen Kosten für die Stadt Arnsberg verbunden sind. Auch die Senkung der HSK-Kreisumlage, wodurch die Stadt Kosten spart, eröffnete finanzielle Handlungsräume, die der CDU-Antrag „Stadt-Unterstützung durch privaten Sicherheitsdienst“ nutzt

In diesem Jahr haben bereits zwei Azubis, die in drei Jahren den kommunalen Ordnungsdienst versehen sollen, mit ihrer Ausbildung bei der Stadt begonnen. Im nächsten Jahr kommen zwei weitere neue Azubis für kommunalen Ordnungsdienst dazu, ein fünfter Kollege befindet sich derzeit in Ausbildung. Für die Übergangszeit - bis zum Abschluss der Ausbildung - bewilligten die Kommunalpolitiker bereits vor einiger Zeit für das laufende Jahr rund 20.000 Euro, damit die Verwaltung ab Mitte Juni 2019 zusätzlich einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen konnte, damit Schulen, Kindergärten und andere städtische Einrichtungen vor Einbruch und Vandalismus geschützt werden können. „Wir haben mit dem Sicherheitsdienst gute Erfahrungen gemacht. Gruppenfehlverhalten und Ruhestörungen konnten deutlich reduziert werden. Es gibt eindeutig eine abschreckende Wirkung, wenn der Sicherheitsdienst Präsenz zeigt“, sagt Helmut Melchert.

Das Treppchen am Neheimer Springufer gilt unter viele Bürgern als Angstraum. Einige Verkäuferinnen, die in der City arbeiten, lassen sich von ihren Männern abholen, weil sie hier nicht allein runtergehen wollen. Foto: Martin Schwarz

Der Fachbereichsleiter betont aber auch, dass er den privaten Sicherheitsdienst nicht im öffentlichen Raum, zum Beispiel auf dem Neheimer Marktplatz, Arnsberger Brückenplatz oder in Parks einsetzen darf. „Denn der private Sicherheitsdienst hat in diesem öffentlichem Raum nicht das Recht, Platzverweise zu erteilen oder Strafzettel zu verteilen. Diese Aufgabe verbleibt bei der städtischen Ordnungsbehörde, die dafür nun spezielle Kräfte ausbilden muss.“

Auch Angsträume im Blick

Und was passiert zwischenzeitlich in den so genannten Angsträumen der Stadt? Melchert erinnert an die Ordnungspartnerschaft der Stadt mit der Polizei und sich daraus ergebende gemeinsame „Fuß-Streifen“ durch die Innenstädte. Dass hier sicherlich noch mehr Präsenz wünschenswert wäre, steht für Melchert außer Frage, doch hier fehle es einfach an Personal. Um so erfreuter war Melchert, dass die Kommunalpolitiker einstimmig in dieser Woche im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Arnsberg einem Haushaltsantrag der CDU-Fraktion folgten, wonach der Stadtverwaltung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 jeweils 30.000 Euro für den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes zur Verfügung gestellt werden.