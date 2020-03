Sparkasse schließt vorübergehend kleine Geschäftsstellen

Arnsberg/Sundern. Schutz von Kunden und Mitarbeitern vor Corona-Viren hat Priorität: Sparkasse Arnsberg/Sundern schließt vorübergehend kleine Geschäftsstellen.

Aufgrund der notwendigen, von der Bundesregierung eingeleiteten Restriktionen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus kommt es auch in den Geschäftsstellen der Sparkasse Arnsberg-Sundern zu einem deutlich verminderten Kundenaufkommen. Daher hat die Sparkasse entschieden, ab Mittwoch, 25. März, ihre Geschäftsstellen in den Ortsteilen Bruchhausen, Herdringen, Hachen und Allendorf für den Kundenverkehr temporär zu schließen.

„Der Schutz unserer Kunden und Geschäftspartner sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität“, erläutert Ernst-Michael Sittig, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, die Maßnahme. Die vier Beratungs-Center in Neheim, Arnsberg, Hüsten und Sundern sowie die Geschäftsstelle in Oeventrop sind von dieser Maßnahme zunächst nicht betroffen.

Wie bereits berichtet, bleibt das Beratungs-Center in Neheim samstags vorerst geschlossen. Kundenanliegen sollen und werden in erster Linie telefonisch erledigt. Bargeldverfügungen erfolgen vorwiegend an den Geldautomaten. Für viele Bankgeschäfte kann das vielfältige, digitale Angebot im Online-Banking oder in der Sparkassen-App genutzt werden. Der Sparkasse empfiehlt, für tägliche Zahlungsvorgänge verstärkt das kontaktlose Bezahlen mit der Sparkassen-Card, mit einer Kreditkarte oder mittels Smartphone zu nutzen. Kontaktlose Zahlungen sind bis 30 Euro ohne PIN-Eingabe am Terminal mit der eigenen Karte / dem eigenen Smartphone unter besonders hygienischen Bedingungen machbar.

Unternehmen schnellstmöglich mit Liquidität versorgen

Die Sparkasse steht auch in dieser außergewöhnlichen Situation an der Seite ihrer Kunden und begleitet sie bei allen Finanzangelegenheiten. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle zur Verfügung stehenden Liquiditätshilfen der KfW- und NRW-Bank für unsere Firmen- und Gewerbekunden bei entsprechendem Bedarf unkompliziert und möglichst unbürokratisch zu beantragen “, erklärt Ernst-Michael Sittig. Dabei liegt der Fokus der Sparkasse darauf, die Unternehmen schnellstmöglich mit Liquidität zu versorgen und kleine Betriebe vor einer coronabedingten Insolvenz zu bewahren. Alle Privatkunden, die von Kurzarbeit betroffen sind, bittet die Sparkasse, sich bei ergebendem Liquiditätsbedarf telefonisch an ihren Kundenberater oder das Service-Center der Sparkasse (02932-9100) zu wenden, um schnell und unkompliziert eine Lösung zu finden. Gleiches gilt für Kunden, die in den Geschäftsstellen Herdringen und Bruchhausen einen individuellen Zugang zu ihrem Schließfach wünschen.

Die Sparkasse betont ausdrücklich, dass sie eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld und Finanzdienstleistungen in Arnsberg und Sundern jederzeit sicherstellt.