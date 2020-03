Sparkasse Arnsberg-Sundern reagiert auf Corona-Krise

Das Beratungs-Center in Neheim bleibt bis auf Weiteres samstags geschlossen.

Arnsberg/Sundern. Corona: Die Sparkasse Arnsberg-Sundern trifft Maßnahmen zum Schutz ihrer Kunden und Mitarbeiter.

Die Sparkasse Arnsberg-Sundern wird zum Schutz ihrer Kunden und Mitarbeiter Kundenberatungstermine derzeit nicht mehr aktiv vereinbaren. Beratungstermine werden medial oder telefonisch wahrgenommen und nur in Ausnahmefällen persönlich erfolgen. Das Beratungs-Center in Neheim bleibt bis auf Weiteres samstags geschlossen. Durch die Nutzung der Dienstleistungen der Kunden aus dem gesamten Geschäftsgebiet, möchte die Sparkasse auf diese Weise möglichen Ansteckungen vorbeugend entgegenwirken.

Um mögliche Infektionen zu vermeiden, bittet die Sparkasse ihre Kunden, Überweisungsaufträge und Scheckeinreichungen in die Außenbriefkästen oder die in den Geschäftsstellen vorhandenen Überweisungsboxen einzuwerfen.

Bargeldversorgung über Geldautomaten sichergestellt

Die Bargeldversorgung wird über die Geldautomaten in den SB-Bereichen weiterhin sichergestellt. Für viele Bankgeschäfte kann das digitale Angebot im Online-Banking oder in der Sparkassen-App genutzt werden. Ferner steht das Kunden-Service-Center wie gewohnt von montags bis freitags in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr und samstags von 8 Uhr bis 13 Uhr unter der Rufnummer 02932-9100 zur Verfügung.

Die Sparkasse empfiehlt, aktuell die Kundenkarte mit der Funktion „mobiles Bezahlen“ verstärkt einzusetzen. Auch bei weiteren Einschränkungen im öffentlichen Leben stellen Sparkassen überall in Deutschland eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen sicher.

Sollten persönliche Beratungsgespräche unumgänglich sein, werden diese in der Neheimer Niederlassung unter besonderen Schutzmaßnahmen geführt – Berater und Kunde kommunizieren über zwei PC-Bildschirme, um Mindestabstand zu gewährleisten und direkten Kontakt zu vermeiden. „Insgesamt haben wir auch schon rückläufigen direkten Kundenverkehr festgestellt“, erklärt Sparkassensprecher Matthias Brägas. Sollte die Situation weitere Änderungen mit sich bringen, werde man flexibel reagieren und erforderliche Anpassungen rechtzeitig mitteilen.