SGV-Gebirgsfest in Arnsberg ist abgesagt

Arnsberg. Das große Treffen der Wanderer beim SGV-Gebirgsfest in Arnsberg fällt aus. Die Veranstaltung im Juni wurde wegen der Corona-Risiken abgesagt.

Wander- und Kulturprogramm waren geplant, Bands gebucht, Anmeldungen zum Festumzug und den Wanderungen spiegelten die Vorfreude von SGVern und wanderaffinen Gästen wider – doch nun muss auch das 70. SGV-Gebirgsfest, das am 20. und 21. Juni 2020 in der Stadt Arnsberg stattfinden sollte, abgesagt werden.

Ein Jahr Vorbereitung

Wie viele andere Veranstaltungen ist auch das SGV-Event von den derzeitigen Auswirkungen des Corona-Virusbetroffen. Eine bittere Enttäuschung für Mitglieder, Gäste und Freunde des Sauerländischen Gebirgsvereins und der Stadt Arnsberg, aber auch für die Organisatoren. Ehrenamtliche Helfer und hauptamtlich Beschäftigte der Stadt Arnsberg und des Sauerländischen Gebirgsvereins bereiteten sich seit über einem Jahr auf das Fest vor – immer das Ziel vor Augen, Wanderfreunde aus ganz NRW „zu einem bunten und wanderbaren Wochenende“ zusammenzubringen.

„Die Entscheidung, das SGV-Gebirgsfest abzusagen, fiel uns nicht leicht. Jedoch ist die Eindämmung der Corona-Pandemie eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die aktuell absoluten Vorrang hat“, erläutert Bürgermeister Ralf Paul Bittner. „Gemeinsam mit unserem Partner der Stadt Arnsberg tragen wir die Verantwortung, große Personenansammlungen zu vermeiden. Dass das Gebirgsfest dieser Krise zum Opfer fällt, ist für alle Beteiligtenein harter Schlag, aber leider unumgänglich“, ergänzt SGV-Präsident Thomas Gemke.

Großer Dank des SGV-Gesamtvereins und der Stadt Arnsberg gebührt all denen, die in den vergangenen Monaten Zeit und Kraft in die Organisation des Gebirgsfestes investiert haben. „Herzlichen Dank für alle Ideen, das große Engagement und die Zeit“, so der SGV. Auch den Sponsoren und Unterstützern, ohne die ein solches Fest nicht zu realisieren wäre, sprechen die Organisatoren ihren Dank aus.

Arbeit am Wegenetz

Während öffentliche Veranstaltungen und das Vereinsgeschehen insgesamt neu organisiert werden müssen, läuft die Wegearbeit des Sauerländischen Gebirgsvereins hinter den Kulissen auf vollen Touren weiter. Damit das Wanderwegenetz auch in dieser Wandersaison das gewohnt hohe Qualitätsniveau trägt und insbesondere die Sturm- und Borkenkäferschäden beseitigt werden können, kümmern sich derzeit das SGV-Wegemanagement und die vielen Wegemarkierer tatkräftig um die Bereiche Markierung, Bestandserfassung und Digitalisierung, die sich unter Auflagen sehr gut durchführen lassen.