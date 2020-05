Seniorin fühlt sich auf Ruhrtalradweg von Mann bedrängt

Neheim. 72-jährige Frau fühlt sich auf dem Ruhrtalradweg in Neheim von einem Mann sexuell belästigt.

Ein bislang unbekannter Mann belästigte am 17. Mai eine 72-jährige Fahrradfahrerin auf dem Ruhrradweg in Höhe des R-Cafés. Nach Angaben der Frau fuhr sie gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg in Richtung Hüsten. Hier kam ihr ein Mann zu Fuß entgegen. Dieser suchte den Blickkontakt zur Frau und manipulierte hierbei an seinem Geschlechtsteil in der Hose.

Die Seniorin ignorierte den Mann und fuhr weiter. Als sie sich gegen 18 Uhr auf dem Rückweg befand, traf sie erneut auf den Mann. Auch jetzt schaute der Mann die Frau an und berührte sein Geschlechtsteil. Die Fahrradfahrerin spuckte in Richtung des Mannes und fuhr weiter. Erst nach über einer Woche traute sich die Frau der Polizei an.

Sie kann den unbekannten Mann wie folgt beschreiben: Circa 35 bis 40 Jahre alt, lichtes, nach hinten gekämmtes Haar, dunkle Augen, dunkelblaue Windjacke, Jeanshose, kariertes Hemd.

Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Gibt es möglicherweise weiter Geschädigte? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.