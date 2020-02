„Seltsame Stromatolithe“ im Kulturzentrum Hüsten bestaunen

Hüsten. Die größte Mineralien-und Fossilienbörse des Sauerlandes erlebt am 8. März in Hüsten ihre 29. Auflage.

Von 10 bis 17 Uhr erwartet Besucher im Kulturzentrum Hüsten ein vielfältiges Angebot rund um dieses naturverbundene Hobby. Der Eintritt ist frei. 40 Aussteller bieten ihre Schätze zum Verkauf an. Highlights im Angebot sind Mineralien, Gold, Meteoriten, Fossilien und handwerklich gefertigter Schmuck.

Sonderausstellung

Die Sonderausstellung „Stromatolithe“ entführt in die Urzeit der Erde – in eine Welt, die ihre Geheimnisse nur mühsam preisgibt Sie befasst sich mit den sonderbaren Stromatolithen. Stromatolith bedeutet „lagenförmiger Stein“. Lage für Lage werden die knolligen oder säulenförmigen Gebilde von Mikrobengemeinschaften aufgebaut. Sie leben auf deren Oberfläche in einer nur wenige Millimeter dicken, schwammigen Biomatte. In diversen Ebenen der Matte leben und arbeiten Bakterien in einem sich selbst erhaltenden Ökosystem. Sie zählen zu den ältesten Lebewesen der Erde. Die ältesten Stromatolithe sind 3,5 Milliarden Jahre alt und stammen aus Australien. Vor 2,5 Milliarden Jahren erreichten sie weltweite Verbreitung, und produzierten Sauerstoff. Enorme Mengen an im Meerwasser gelöstem Eisen wurden dadurch ausgefällt. Daraus entstanden die gebänderten Eisenerze, die bis heute reichsten Eisenerz-Lagerstätten der Erde. Die Ausstellung zeigt seltene Exemplare der ältesten Stromatolithe und gebänderte Eisenerze weltweiter Vorkommen. Ein Kurzfilm veranschaulicht diesen spannenden Aspekt der Erdgeschichte.

Minerale bestimmen für kleine und große Sammler wird am Beispiel des roten, braunen und schwarzen Glaskopfes erläutert. Eberhard Klein (Geo-Touren-Westerwald) gibt dazu die Anleitung.

Die Arbeitsgemeinschaft Maulwurf veranstaltet das Event in Kooperation mit der VHS Arnsberg-Sundern. Die Maulwürfe wollen damit einen Treffpunkt für Sammler und naturinteressierte Bürger anbieten. Der Erlös der Veranstaltung geht seit vielen Jahren an den Förderverein Wendepunkt Arnsberg.

Weitere Info gibt es online: www.maulwurf-arge.de