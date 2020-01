Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulpsychologen unterliegen der Schweigepflicht

Schulpsychologen unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht, auch gegenüber dem Kollegium der Schule.

Aus gutem Grund: Eltern können sich so also bei Problemen jederzeit vertrauensvoll an einen Schulpsychologin, einen Schulpsychologen wenden, um Hilfestellung zu erbitten.

Eine schulpsychologische Beratung ist grundsätzlich kostenlos.

Schulpsychologen arbeiten mit dem Ziel, zu Persönlichkeitsentwicklung, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden in der Schule beizutragen.

Sie bieten über Beratung und Hilfe in akuten und krisenhaften Situationen hinaus unter anderem auch Schulen und Schulverwaltung ihre Unterstützung an

bei der Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Anforderungen.

Sie haben eine Doppelqualifikation als Psychologinnen und Psychologen und Lehrerinnen und Lehrer und sind spezialisiert für bestimmte Schularten.