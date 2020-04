Schüler aus Arnsberg klagt gegen Rückkehr der Viertklässler

Arnsberg. Ein Schüler aus Arnsberg hat Klage gegen die geplante Rückkehr der Viertklässler in die Grundschulen ab frühestens 7. Mai eingereicht.

In dem Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster argumentiert er, es liege eine Ungleichbehandlung vor, wenn nur die Viertklässler zurück in die Schulen geholt würden, sagte eine OVG-Sprecherin am Donnerstag.

Ein zweiter Eilantrag ist von einer Schülerin aus Gladbeck eingereicht worden. Mit einer Entscheidung ist laut OVG nicht in dieser Woche zu rechnen. (dpa)