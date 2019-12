Schon 514 Azubi-Abos in der Region ausgegeben

Vor allem Auszubildende sind auf einen gut funktionierenden Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen, auch frühmorgens. Außerdem müssen die Tickets für Bus und Bahn preiswert sein, denn das Budget ist oft schmal. Während seiner Rede zum Kreishaushalt betonte Ludwig Schulte erst am vergangenen Freitag, die Entscheidung für das Azubi-Abo, von dem Vollzeit-Auszubildende im HSK profitieren, sei eine gute Entscheidung. „Das Ticket unterstützt nicht nur die Mobilität der Azubis“, so der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, „es wirbt außerdem für die Attraktivität einer Ausbildung im Hochsauerland.“

Doch wie sieht es mit der Nachfrage aus? Bei der RLG ist man bisher sehr zufrieden. „Von August bis November 2019 wurden 514 Azubi-Abos ausgegeben, erklärt Julian Lins im Gespräch mit dieser Zeitung.

Arnsberg RLG hat auch den Fahrplan der Linie C8 angepasst Ebenfalls seit dem 8. Dezember ist es für die Holzener wieder einfacher, sich zu versorgen: Die RLG hat den Fahrplan der Linie C8 angepasst. Der Linienweg in Hüsten wurde abgewandelt, bedient wird dort inzwischen auch die Haltestelle „Service-Haus“. Diese liegt in unmittelbarer Nähe zu einem großen Supermarkt mit Bäcker und Blumenladen, auch einen Geldautomaten gibt es. Die Linie C8 fährt montags bis freitags vormittags fünf Mal, nachmittags drei Mal zwischen Holzen und Neheim hin und her. Weitere Info, auch über das gesamte Fahrplanangebot, unter 08003-50 40 30 oder mit der kostenlosen RLG-App.

Das seit 1. August 2019 im Westfalen-Tarif speziell für Auszubildende eingeführte Ticket komme gut an, so der „Teamleiter Verkehrsmanagement“ der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH weiter. Die Partner des Tarifraums Westfalen haben mit dem Abo „ein echtes Flatrate-Ticket“ entwickelt: „Fahrten sind im gesamten Geltungsbereich rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, möglich“, schildert Lins die Vorteile.

Neben Auszubildenden können auch Absolventen eines Freiwilligendienstes oder Beamtenanwärter das Azubi-Abo nutzen. Es gilt im gesamten Raum des Westfalen-Tarifs und kostet dank der Unterstützung des Landes NRW zur Förderung der Ausbildungsberufe nur 62 Euro im Monat. Für weitere 20 Euro monatlich kann das „NRWupgrade-Azubi“ für ganz Nordrhein-Westfalen dazu abonniert werden.

Eine richtige Haltestelle gibt es im Gewerbegebiet Gut Nierhof noch nicht. Für den Anfang hat die RLG eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Foto: RLG / WP

Alle Busse und Bahnen des Öffentlichen Nahverkehrs dürfen genutzt werden. Übrigens: Auch Arbeitgeber können ein solches Abo abschließen, bezahlen und dann an ihre Auszubildenden weitergeben.

Mangelnde Anbindung bemängelt

Im Hochsauerlandkreis ist es aber trotz Azubi-Ticket nicht immer leicht, seinen Arbeitsplatz zu erreichen: Viele heimische Auszubildende bemängeln die – aus ihrer Sicht – mangelnde Anbindung des ÖPNV an die Standorte der ausbildenden Betriebe. Auch in Arnsberg, der größten Stadt im HSK, ist das ein Problem, derzeit offenbar speziell mit Blick auf Gewerbegebiete, z.B. „Gut Nierhof“ nahe Voßwinkel.

Doch der heimische Nahverkehrsanbieter versucht, dort Abhilfe zu schaffen:

„Auf der Linie C5 Neheim – Voßwinkel haben wir zum 8. Dezember 2019 eine weitere Fahrt insoweit verlegt, dass das Gewerbegebiet Gut Nierhof direkt angebunden wird; damit bestehen zwei Fahrtmöglichkeiten für Arbeitnehmer, die um 5.31 Uhr / 6.31 Uhr ab Neheim, Busbahnhof, fahren“, berichtet Julian Lins.

Arbeitnehmer/Arbeitgeber befragt

Parallel hat die RLG Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den lokalen Medien dazu aufgerufen, Wünsche und Anregungen zu Zeitpunkten für mögliche Rückfahrten einzureichen (wir berichteten).

Sollte sich hieraus ein entsprechender Bedarf ergeben, wird die RLG prüfen, inwieweit auch am Nachmittag Fahrten der Linie C5 in das Gewerbegebiet verlegt werden können.