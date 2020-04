SBL-Antrag wird im Wahlausschuss nicht beraten

„SBL scheitert an Zuständigkeit – ein Antrag der Sauerländer Bürgerliste auf Verschiebung der Wahl wurde nicht beraten, dafür ist das Land NRW zuständig“ berichtete diese Zeitung gestern. „Diese Berichterstattung ist unzutreffend“, stellt Reinhard Loos fest. Die SBL habe nicht beantragt, dass der Wahlausschuss eine Verschiebung der Kommunalwahl beschließen soll, so der SBL-Sprecher.

Der konkrete Antrag lautete (wie am Montag auf wp.de korrekt berichtet, Anmerkung der Redaktion): Der Wahlausschuss des HSK fordert die Landesregierung und den Landtag auf, den Wahltermin für die Kommunalwahl so zu verschieben, dass alle Parteien und Wählergruppen so lang bemessene Zeitspannen für die Einreichung von Wahlvorschlägen und Unterstützerunterschriften zur Verfügung haben, wie im Kommunalwahlgesetz vorgesehen.

„Es ging also nur um eine Aufforderung an das Land NRW“, so Loos weiter. Für solche Aufforderungen sei ein Wahlausschuss selbstverständlich zuständig.

Allerdings stand der Antrag der SBL gar nicht auf der Tagesordnung des Ausschusses, wurde also auch nicht beraten. Auf unsere Anfrage teilte die Kreisverwaltung, wie berichtet, mit: „Dafür ist das Land NRW zuständig“.