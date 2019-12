Sauerland-Museum Arnsberg: Korrekturen bei Eintrittspreisen

Die Eintrittspreise für das Sauerland-Museum sollen zu Jahresbeginn 2020 leicht angepasst werden. Die Kreisverwaltung (KV) schlägt vor, den Eintritt für Kinder und Jugendliche nicht zu verändern (siehe Tabelle); Menschen mit Behinderung jedoch sollen künftig bereits bei einem 50-prozentigen (bisher 80 Prozent) Behinderungsgrad eine Ermäßigung erhalten – und nur die Hälfte des Eintrittspreises zahlen. Mit dieser Empfehlung folgt der HSK teilweise einem Antrag der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/ Grüne; der Kreistag berät während seiner Sitzung am 20. Dezember über die neue Entgeltordnung, die – nach erfolgter Beschlussfassung – zeitnah zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten würde.

Die Grünen haben außerdem angeregt, Kindern und Jugendlichen freien Eintritt zu gewähren – nach aktualisierten Richtlinien sei eine solche Regelung für die Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe bereits getroffen worden.

Arnsberg Eintritt für Sonderausstellungen individuell anpassen Mehrfach wurde der Eintritt für die Sonderausstellung August Macke (5 Euro) als zu gering bezeichnet. Künftig soll der

Kreis-Kulturausschuss daher bei Verabschiedung der Konzeption einer Sonderausstellung auch die Eintrittsgelder für diese festlegen. In der neuen Entgeltordnung werden zudem Anpassungen bei Führungen/ Museumspädagogischen Programmen vorgenommen (aufgrund einer Anhebung der Honorare für Museumsguides) – und zwar um 5 auf 40 Euro. Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sollen auf 60 Euro angehoben werden, weil sie für das Museum einen erhöhten Personaleinsatz erforderlich machen. Bei außerschulischen Gruppen (z.B. Kindergärten) beträgt der Kostenbeitrag künftig pauschal 40 Euro/Gruppe, um kostendeckend arbeiten zu können.

Hier beurteilt die HSK-Verwaltung die Lage jedoch anders: Es gebe innerhalb der westfälischen Museumslandschaft keine einheitliche Regelung zu Eintrittspreisen – weder für Ermäßigung bei Behinderungen noch bei der Bemessung für Kinder und Jugendliche, heißt es aus dem Kreishaus. Dies hätten Recherchen bei vergleichbaren Museen ergeben, u.a. im Museum Schloss Homburg (wie Arnsberg ein Regionale-Projekt), im Historischen Museum Bielefeld und im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte.

Fazit der KV: Die Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche seien im Sauerland-Museum bereits sehr moderat. So fallen bei einer Familienkarte (Preis 12 Euro) für zwei Erwachsene 10 Euro und für eine unbegrenzte Zahl von Kindern insgesamt nur 2 Euro Eintritt an.

Entgeltordnung Sauerland-Museum ab 01.01.2020 Foto: Torsten Koch / WP

Außerdem gebe es Wanderaus­stellungen, bei denen der Leihgeber an den Erlösen des Eintritts beteiligt ist; Beispiel: Eine Ausstellung, die sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche richtet, wird ab Herbst 2020 im Sauerland-Museum präsentiert. Bei „Tiere der Eiszeit“ ist der Leihgeber mit 1,50 Euro pro Kind am Eintritt beteiligt. Bei erwarteten 10.000 Kindern müssten also 15.000 Euro an den Leihgeber abgeführt werden. „Bei einem angedachten Eintrittspreis in Höhe von 3 Euro pro Kind gingen weitere 15.000 Euro an eigenen Einnahmen verloren – insgesamt also ein Minus im Wirtschaftsplan in Höhe von 30.000 Euro“, rechnet der HSK vor – und empfiehlt aus diesen Erwägungen heraus, die Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche unverändert beizubehalten.

Weitere Vorschläge zur Anpassung der Entgeltordnung – fußend unter anderen auf Erfahrungen mit der kürzlich beendeten August Macke-Ausstellung – sind im Infokasten (oben) zusammengefasst.