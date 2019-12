Renaturierung: Am Ruhr-Radweg 40.000 Kubikmeter Boden bewegt

Im Minutentakt rollen die Trecker mit Kipphängern durch das flache Flussbett der Ruhr und schütten Inseln auf. Im Hintergrund heben die Bagger steinigen Boden aus, schaffen an anderer Stelle Fluträume. Zwischen Neheim und Haus Füchten läuft eine aufwändige Ruhr-Renaturierungsmaßnahme. Die Landschaft am Fluss wird neu modelliert. Auch der Bachumer Bach wird in diesem Zusammenhang in einen natürlichen Verlauf gebracht.

Arnsberg Auch Stadt Arnsberg plant noch eine Maßnahme Auch die Stadt Arnsberg plant noch die Renaturierung eines kleinen Bereiches der Ruhr für 2021/2022. Dann wird in Alt-Arnberg unterhalb des Viadukts eine Maßnahme stattfinden, kombiniert mit einer Maßnahme des Hochwasserschutzes. Die Ruhr-Renaturierung in Arnsberg gilt längst als vorbildlich und hat es auf die Infoseite des Umwelt-Bundesamtes geschafft. Hier werden zehn Projekte dargestellt, eines davon ist die Renaturierung der Ruhr in Arnsberg. Dort ist auch ein vierminütiges Video zu sehen.

Bezirksregierung ist Bauherr

Anders als die bisherigen Maßnahmen im Arnsberger Ruhrverlauf liegt dieses Vorhaben in der Verantwortung der Bezirksregierung Arnsberg. Die Bauleitung wurde an ein Planungsbüro aus Höxter übertragen. Bereits seit Juli dieses Jahres laufen die Bauarbeiten zur Renaturierung der Ruhr auf Höhe der nun versetzten Pegel-Station Bachum. Ausführende Firma ist der Voßwinkeler Betrieb C. Hauschulte-Oberdick. Seine Fahrzeuge und Bagger müssen für die Arbeiten im Wasser geeignet sein, damit Ölverschmutzung der Gewässer ausgeschlossen werden kann. Die Bezirksregierung ist für Gewässer der ersten Ordnung verantwortlich – also Lippe und Ruhr – und bei der Ruhr ab dem Gebiet unterhalb der Möhnemündung. Oberhalb ist die Stadt Arnsberg zuständig. Es ist zurzeit die einzige Renaturierungsmaßnahme auf Arnsberger Stadtgebiet, die in der Hand der Bezirksregierung liegt. Auch der Bereich bis Haus Füchten soll bald im Rahmen des von der Möhnemündung bis Witten reichenden Projekts „Wilde Ruhr“ renaturiert werden.

Naturnaher Verlauf

Auf einem rund 1600 Meter langen Abschnitt erhält die Ruhr jetzt ein komplett neues Gesicht. Der dort zuletzt abgesehen von den kleinen Kiesinseln vor dem Vogelbesichtigungsturm am Ruhrtalrad ziemlich gerade verlaufende Fluss wird wieder naturnaher, deutlich aufgeweiteter und breiter und erhält seine typischen Uferbereiche zurück. Steinschüttungen wurden entfernt und somit die Ufer entfesselt. Auch der Bachumer Bach bekommt einen neuen Verlauf in einer naturnahen Aue mit kleineren Stillgewässern. Wo einst ein Bach schnurstracks gerade floss, wird sich der Ruhrzufluss am Ende der Arbeiten auf einer breiten Fläche schlängeln und erhält Fluträume. Auf der Fläche sollen Auengewässer, Altwasser und der eigentliche Bach das Bild prägen.

Die Ruhr unterhalb der Möhnemündung ist schon breiter gemacht worden. Foto: Martin Haselhorst

Effekte für Umwelt und Hochwasserschutz

Der beim Abtrag anfallende Ruhrkies wird wieder auf der Ruhrsohle eingebaut. Dabei wird auch auf bestehende Habitate von Flussbewohnern Rücksicht genommen. So wurden nach Absprache mit dem örtlichen Angelverein bereits vorhandene Kolke – das sind Vertiefungen in der Gewässersohle – ausgespart. „Der Erfolg von den Maßnahmen wird immer auch am Fischbestand gemessen“, sagt Ulrich Detering aus der Umweltabteilung der Bezirksregierung. Weitere Effekte gibt es für den Hochwasserschutz und auch bei Trockenheit und Hitze.

Das Ruhrbild verändert sich - das ist schon jetzt kurz vor Abschluss der Arbeiten sichtbar. Das Abflussprofil des Flusses verändert sich durch sogenannte „Strukturanreicherungen“ durch die Kiesumlagerungen und auch den Einbau von Totholz. Bei der Maßnahme ergab sich ein Bodenüberschuss von 30.000 Kubikmetern. Der Abtransport dieses Materials erfolgt über die B7 zum Werler Stadtwald, wo Boden für einen Aussichtsturmbau gebraucht wird. 10.000 Kubikmeter sind innerhalb der Baustelle bewegt worden.

Wo der Bachumer Bach in die Ruhr fließt soll eine Aue-Landschaft entstehen. Foto: Stadt Arnsberg

Altlasten gefunden

Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende des Jahres abgeschlossen sein. Funde von Müll, Altlasten und auch Munition im Bereich des Bachumer Baches hatten aber zu Verzögerungen geführt. Das Kostenvolumen für die Maßnahme beträgt nach der Vergabe 1,3 Millionen Euro. „Dieser Rahmen konnte insgesamt eingehalten werden“, so Ulrich Detering, „zusätzliche Kosten werden für die Entsorgung der Altlast entstehen“. Derzeit werde ein Entsorgungskonzept erstellt. Ziel sei nun eine Beendigung der Restarbeiten bis Ende Februar. Mit Beginn der Brutzeit müssten die Bagger nämlich wieder still stehen.