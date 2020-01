Reitsport-Sattlerin Magdalena Meyer überzeugt Jury

Der beste Handwerkernachwuchs der Region wird am Freitag bei der Schlussfeier der Handwerkskammer Südwestalen für die Siegerinnen und Sieger sowie der erfolgreichen Ausbildungsbetriebe im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2019 im Berufsbildungszentrum bbz in Arnsberg ausgezeichnet. Erfolgreichste Auszubildende aus dem Raum Arnsberg und Sundern ist Magdalena Meyer. Die 23-Jährige absolvierte bei der Hofsattlerei Cosack eine Ausbildung zur Reitsportsattlerin und wird nun als 2. Bundessiegerin und Landessiegerin gefeiert.

Es geht um Passform des Sattels, Haptik des Leders und Fertigungsqualität

Bereits seit über 3.500 Jahren fügen Handwerker Ross und Reiter mit der Kunst des Sattlerhandwerks zu einer harmonischen Einheit zusammen. Passform des Sattels, Haptik des Leders, Fertigungsqualität: Es sind viele Aspekte, die einen Maßsattel und seine Funktion für beide Partner ausmachen. In der Hofsattlerei Cosack auf dem Rittergut Wildshausen in Oeventrop wird dieses alte, traditionelle Handwerk noch ausgeübt. Und mehr noch - als erfolgreicher und anerkannter Ausbildungsbetrieb gibt die Hofsattlerei Cosack ihr Fachwissen gerne an den Nachwuchs weiter - und das mit Erfolg. Bereits in der Vergangenheit brachte die Hofsattlerei Cosack Kammersieger und Landessieger in dem Ausbildungsberuf des Reitsportsattlers hervor.

Hobby zum Beruf

Die aus Horn Bad Meinberg stammende junge Frau war über eine Stellenanzeige im Internet auf ihren Ausbildungsbetrieb aufmerksam geworden. „Ich hatte im Internet nach Ausbildungsplätzen in der Nähe gesucht“, erzählt Magdalena Meyer. Die Reiterin konnte ihr Hobby zum Beruf machen. „Auf die Idee wurde ich durch Zufall von unserer Pferde-Chiropraktikerin gebracht“. Mittlerweile wird dieser Beruf viel von Frauen ausgeübt, da diese meist mehr mit Pferden zu tun haben als junge Männer.

Im Alter von 20 Jahren begann sie im Jahr 2016 dann ihre Ausbildung im Betrieb von Sattler Tarquin Cosack. 2019 beendete sie diese als Kammersiegerin bei der Handwerkskammer Südwestfalen. Das Umfeld stimmte: „Vielfältig, kreativ und lehrreich“, bezeichnet sie ihre Zeit in der Ausbildung bei der Hofsattlerei auf dem idyllischen Hof in Wildshausen an der Ruhr.

Erfolgreich auf höheren Ebenen

Mit dem Ergebnis ihrer mehr als erfolgreichen Gesellenprüfung erhielt Magdalena Meyer die Zulassung zum Landeswettbewerb NRW. Auch dort konnte die ehemalige Auszubildende der Hofsattlerei Cosack noch einmal einen drauflegen und wurde in diesem Wettbewerb als Landessiegerin NRW ausgezeichnet. Damit wiederum löste sie das Ticket nach Bremen, wo sie am Bundeswettbewerb des Deutschen Handwerks teilnehmen durfte und dort auf dem Bundesausscheid gegen die anderen jeweiligen Landessieger im direkten Wettbewerb antrat. Lediglich einer Mitstreiterin musste sie den Vorrang lassen und wurde Ende 2019 als 2. Bundessiegerin ausgezeichnet. Darüber freut sich nicht nur ihr Betrieb, sondern auch sie sich selbst. „Über das Ergebnis bin ich sehr froh und natürlich auch ein wenig stolz“, sagt sie.

Kollegen helfen mit Rat und Tat

Sie weiß, dass sie ihrem Betrieb einiges zu verdanken hat. „Da ich meine Meisterin, meinen Kollegen und meinen Chef stets um Rat fragen oder um Hilfe bitten konnte, habe ich viel gelernt“, sagt Magdalena Meyer. Die an sie gestellten Aufgaben fielen ihr so nicht schwer. Sie schwärmt von einem „vielseitigen Beruf“, zu dem die Fertigung von verschiedenem Zubehör für Pferde sowie Reparaturen und Änderungen von Sätteln gehören. Besonders gefallen hat ihr der Besuch eines Punzierseminars, hier geht es um die Kunst der Lederprägungen.

Nun ist sie erfolgreiche Gesellin und somit ein Vorbild für viele andere Handwerkerinnen und Handwerker. Für die hat sie einen Tipp parat: „Nicht schnell aufgeben und stets mit viel Motivation, Engagement und Eifer arbeiten“, sagt Magdalena Meyer, „das zahlt sich aus“.