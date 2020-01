Neheim. Die Realschule Hüsten lädt zu einem Informationsabend in ihr Forum ein. Der Schulwechsel in die Klasse 5 soll gut vorbereitet sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Realschule Hüsten stellt sich vor

Die Städtische Realschule Hüsten lädt alle interessierten Eltern, deren Kinder zum neuen Schuljahr die 5. Klassen einer weiterführenden Schule besuchen wollen, für Dienstag, 28. Januar, zu einem Informationsabend um 19 Uhr im Forum der Städtischen Realschule (Gebäude D) ein.

Die Realschule beantwortet hierbei den Eltern Fragen zum Bildungsgang Realschule sowohl mit der Möglichkeit eines eher berufspraktisch orientierten Lebensweges als auch der Möglichkeit zum späteren Besuch der gymnasialen Oberstufe. Auf ein besonderes Profil der Schule, nämlich die Fortführung des Tablet-Angebots in Form einer weiteren Tablet-Klasse im kommenden Schuljahr 2020/2021 wird an diesem Abend nähereingegangen. Ebenso erfolgt eine Information über das digitale Klassenbuch. Darüber hinaus wird auch auf die vielfältigen Möglichkeiten des sozialen Engagements der Schülerinnen und Schüler an der Realschule hingewiesen.

Diese Informationsveranstaltung soll eine informative Ergänzung zum Tag der offenen Türsein, der am 30. November stattfand und an dem vor allem das schulische Leben dargestellt wurde.

Der Anmeldezeitraum für das kommende Schuljahr 2020/2021 erstreckt sich vom 3. Februar von 9 Uhr bis 17 Uhr, 4. Februar von 10 bis 16 Uhr und 5. Februar von 10 bis 16 Uhr.

Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bittet die Schule um eine Terminvereinbarung für den 4. Februar vormittags. Da die Städtische Realschule Hüsten die Wartezeiten der Eltern an den Anmeldetagen gerneverkürzen möchte, bittet sie um telefonische Voranmeldung. Weitere Informationen sind unter 02932 / 53503 oder auf der Schulhomepage: www.realschule-huesten.org zu finden.