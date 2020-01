Polizeiwagen zu schnell in Bruchhausen? Zeuge meldet sich

Die Polizei ist jetzt einen wichtigen Schritt weitergekommen im Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte, die sich möglicherweise wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafbar gemacht haben. Denn es hat sich jetzt ein Autofahrer als Zeuge gemeldet, der am 27. November 2019 gegen 14 Uhr vor der Rot zeigenden Fußgängerampel auf der Bruchhausener Straße zwischen Linden- und Klausenstraße wartete und dann von mehreren Einsatzfahrzeugen der Polizei, die in Richtung Niedereimer unterwegs waren, an der Ampel überholt wurde. Zu diesem Zeitpunkt wollte allerdings bereits ein Großvater mit seinem fünfjährigen Enkel den Fußgängerüberweg überqueren. Im letzten Moment zog der Mann das Kind noch zurück. Verletzt wurden die beiden nicht, doch der schockierte Großvater meldete der Polizei diesen Sachverhalt, so dass die Polizei nun ermittelt.

Keine Infos zur Zeugenaussage

Auf Anfrage unserer Zeitung machte HSK-Polizei-Pressesprecher Holger Glaremin aber keine näheren Angaben zu den Aussagen des Autofahrers, der sich nun als Zeuge meldete. Auch nähere Informationen über den Anlass der polizeilichen Einsatzfahrt erhielt unsere Zeitung nicht. „Dies ist ein laufendes Ermittlungsverfahren. Aus solchen Verfahren geben wir grundsätzlich keine Details zwischenzeitlich bekannt. Denn dies könnte möglicherweise weitere Zeugen bei deren Aussagen beeinflussen.“

Unsere Zeitung wartet nun das Ermittlungsergebnis der Polizei ab und wird sich dann mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung setzen. Die Staatsanwaltschaft hat darüber zu entscheiden, ob tatsächlich hinreichende Hinweise auf eine Straftat bestehen, die zu einer Bestrafung führen könnten, oder ob das Verfahren eingestellt wird.

Grundsätzlich dürfen Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn auch weiterfahren, wenn eine Ampel Rot zeigt, doch dies muss ausreichend sorgsam geschehen. Ob dies beim Fall in Bruchhausen der Fall war, gehört zum Gegenstand der Ermittlungen.