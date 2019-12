Arnsberg. An verschiedenen Stellen in Arnsberg hat die Polizei am Mittwoch über 160 Fahrzeuge kontrolliert - und so den Druck auf Einbrecher erhöht.

Polizei erhöht Druck auf Einbrecher im Raum Arnsberg

In der dunklen Jahreszeit steigen die Einbruchszahlen. Auch vor dem Sauerland machen die reisenden Tätergruppen keinen Halt. Deshalb geht die Polizei verstärkt mit gezielten Kontrollen gegen die Wohnungseinbrecher vor. Neben den offenen Kontrolltagen erhöht die Polizei durch weitere Maßnahmen den Druck auf die Täter.

Am Mittwoch wurden an verschiedenen Stellen in Arnsberg über 160 Fahrzeuge kontrolliert Hierbei wurden etwa 200 Personalien überprüft. Einbrecher konnten nicht verhaftet werden. Allerdings helfen die gewonnen Erkenntnisse den Ermittlern der Einbruchskommission. Zudem bauen die Kontrollen einen Fahndungsdruck auf die Täter auf. Sie sollen sich nirgendwo sicher fühlen können.

Erfreulich ist, dass an diesem Kontrolltag lediglich neun kleinere Verkehrsverstöße festgestellt wurden. Führerscheine aufgrund Trunkenheit oder Drogeneinfluss mussten nicht sichergestellt werden. Die Polizei ist auch weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wenn Polizei und Bürger zusammenarbeiten, kann Einbrechern der Riegel vorgeschoben werden.

Hinweise aus der Bevölkerung wichtig

Achten Sie auf Einbrecher in Ihrer Nachbarschaft und rufen Sie beim geringsten Verdacht direkt den Polizeiruf 110. Die Polizei nimmt jeden dieser Hinweise ernst! Niemand muss Konsequenzen befürchten, wenn sich herausstellt, dass doch alles seine Richtigkeit hat.

Vergessen Sie auch nicht Ihr Eigentum zu sichern! Schließen sie die Türen und Fenster, wenn Sie ihr Haus verlassen! Die Täter brechen fast ausschließlich in verlassene Häuser ein. Täuschen Sie deshalb mit Zeitschaltuhren oder „Smarthome“ vor, dass jemand zu Hause ist. Weitere Infos zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei Ihrer Polizei oder im Internet auf der Seite: www.polizei-beratung.de