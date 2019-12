Neheim. Der Literaturkurs der Q1 des St. Ursula Gymnasiums richtet wieder einen Poetry Slam aus: Am heutigen Montag, 23. Dezember, ab 19.30 Uhr im Bogen.

Poetry Slam am Montagabend im Neheimer Bogen

Erneut werden kurz vor Weihnachten die Räumlichkeiten der Ateliergemeinschaft „Der Bogen“ von den Klängen von Erzählungen vom Unglaublichen und Anekdoten aus dem täglichen Leben, aber auch von Hass, Liebe und Einsicht gefüllt: Der Literaturkurs der Q1 des St. Ursula Gymnasiums richtet wieder einen Poetry Slam aus.

Am heutigen Montag, 23. Dezember, ab 19.30 Uhr, werden die Schülerinnen und Schüler selbst geschriebene Text vortragen und dem Publikum die Bewertung überlassen. Im Anschluss spielt die Neheimer Band „NCE“ ihr aktuelles Programm.

Der Poetry Slam ist bereits seit mehr als zehn Jahren ein zentraler Bestandteil des Literaturkurses und hat sich seitdem größter Beliebtheit in der Neheimer Kulturszene erfreut. Bei einem Poetry Slam tragen die Kandidaten selbst geschriebene literarische Texte vor. Jeder Kandidat hat für seinen Vortrag fünf Minuten Zeit. Anschließend werden die Texte vom Publikum bewertet. Am Ende wird der Teilnehmer mit den meisten Punkten zum Sieger erkoren. Die Kandidaten haben Wahlfreiheit was die Themen anbelangt, so dass ein sehr abwechslungsreiches und ausgeglichenes Programm entstanden ist.

Eine Teilnehmerin hat sich in ihrem Text mit der Sucht nach Schokolade beschäftigt, während ein anderer die Geschichte eines skurrilen Wettbewerbes in der Wüste Nevadas erzählt. Besucher erwartet ein abwechslungsreicher, unterhaltsamer, aber an einigen Stellen auch zum Nachdenken anregender Abend.

Einlass ist am Montag, 23. Dezember, um 19 Uhr im Atelier Der Bogen, Möhnestraße 59 in Neheim. Der Eintritt ist frei.