Arnsberg. Erste Schulen in Arnsberg und Sundern denken über eine Absage des Unterrichts am Montag wegen der Orkanwarnungen nach.

Orkan: Schulen in Arnsberg und Sundern warnen Eltern

Erste Schulen in Arnsberg denken aufgrund der Unwetter- und Orkanwarnung über eine Absage des Unterrichts am kommenden Montag nach. Das Gymnasium Laurentianum Arnsberg teilt auf seiner Homepage mit, dass „nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen ist, die den ganzen Montag noch anhalten sollen.“ In Absprache mit dem Schulträger wird die Schule deshalb am Sonntag um 15 Uhr eine Entscheidung treffen, ob der Unterricht am Montag stattfinden kann. Auf der Homepage wird dann informiert.

Stadt Arnsberg gibt Sturmwarnung aus

Auch die Stadt Arnsberg gab eine Sturmmeldung auf ihrer Homepage: „Wie stark Arnsberg davon betroffen sein wird, kann man aktuell noch nicht einschätzen“, so die Stadt, „wir empfehlen allen Bürgerinnen und Bürgern aber: Bitte beurteilen Sie am Sonntag sowie am Montag morgen die Wetterlage kritisch.“ Bei akuter Gefahr rate die Stadt dazu, Kinder am Montag nicht zur Kita oder Schule zu bringen. „Sollte sich im Laufe des Montages eine verschärfte Situation entwickeln, sollten Eltern Kontakt mit der Kita/Schule aufnehmen, um zu fragen, wann eine Abholung des Kindes sinnvoll sein kann“, so die Stadt. Alle Bürger sollten in der genannten Zeit beim Aufenthalt im Freien vorsichtig sein und sich soweit wie möglich eher in Gebäuden aufhalten.

Gymnasium Sundern rät zur Vorsicht

Das Gymnasium Sundern rät bereits zur Vorsicht und bittet Eltern zu entscheiden, „ob Ihrem Kind ein sicherer Schulweg möglich ist“. Andererseits stehe es den Eltern frei, ihr Kind zuhause zu lassen. In diesem Fall bittet die Schule um eine Nachricht per mail an die Sekretariatsadresse sekretariat@gymnasium-sundern.com, in der Namen des Kindes und die Klassenzugehörigkeit angegeben werden sollte. Sollte das Kind an der Schule erscheinen, ist eine Betreuung bis zur gefahrlosen Rückkehr gewährleistet.

Weitere Informationen gibt es im Bedarfsfall unter www.feuerwehr-arnsberg.de