Oeventroper INO setzt auf das bewährte Personal

Oeventrop. Die INO aus Oeventrop setzt auf das bewährte Personal und auf bewährte Aktion, gepaart mit neuen Dingen, die Oeventrop erblühen lassen.

Zu einem kleinen Jubiläum konnte der Vorsitzende der INO, Olaf Spindeldreher, viele Mitglieder im „Alten Gasthof Dicke“ bei der Jahreshauptversammlung begrüßen. Seit fünf Jahren gibt es die Initiative Oeventrop.

Nach einigen vereinsinternen Formalien folgte ein Jahresrückblick auf die zahlreichen Projekte und Aktionen. Es wurde erinnert an das Helferfest „Auf der Feibe“, an den Osterschmuck an den Bäumen öffentlicher Plätze, die Aufstellung schöner Bänke in der Nähe Regenbogen, Bepflanzung und Pflege der Blumenkästen und Beete an der Oeventroper Brücke, Grundschule und kleinem Dorfplatz, an das „Dinner in Weiß“und ein feuchtfröhliches Weincaching sowie ein Konzert im Garten mit 140 Gästen. Noch gut in Erinnerung ist die Aufstellung der Skulptur „Mach mal Pause“ von Rudi Olm im November. und das Setzen von 5000 Narzissen am Radweg und im Ortsteil Oeventrop.

Überraschung im Januar

Die größte Überraschung kam am 12. Januar, als die Initiative Oeventrop mit der Bürgermedaille der Stadt Arnsberg für beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet wurde. Dies alles war nur möglich durch großzügige Spenden vom aufgelösten Oeventroper Verkehrsverein, der Bürgerstiftung Arnsberg, Volksbank Sauerland, Volksbank im Hochsauerland, Sparkasse Arnsberg-Sundern sowie von zahlreichen Handwerkern und Privatpersonen. Ein weiterer Dank gilt denjenigen, die das alles organisiert und tatkräftig mit angepackt haben. Nach dem Kassenbericht von Franz Eggenstein wurde die Entlastung des Kassierers und gesamten Vorstandes einstimmig erteilt.

Ebenfalls einstimmig erfolgten die anschließenden Wahlen. Wiedergewählt für zwei weitere Jahre wurden Vorsitzenden Olaf Spindeldreher, stellv. Schriftführer Rainer Dohmke und stellv. Kassiererin Margret Spindeldreher.

Altbewährte Aktionen sollen auch in 2020 fortgeführt werden wie z.B.: Osterschmuck (in diesem Jahr

bereits am 15. März), Bepflanzung und Pflege der Blumenkästen und Beete an der Oeventroper Brücke, Grundschule und kleinem Dorfplatz, Neueinsatz von Narzissen, Weincaching am 26. September sowie der leuchtende Riesenstern an der Friedhofskapelle. Die Weihnachtsbeleuchtung im Dorf soll in Zusammenarbeit mit der Oeventroper Werbegemeinschaft erweitert werden. Weiterhin ist geplant, das Projekt „Schwalbenbaum“ mit neuen Sitzgelegenheiten mit Überdachung abzuschließen.

Panoramafenster“

Unter dem Motto „Panoramafenster“ soll in der Nähe von „Berens Köppken“ ein riesiger Fensterrahmen aufgestellt werden. Auf der Scheibe sollen u. a. QR-Barcodes aufgedruckt werden, die je nach Blickwinkel die Objekte im Hintergrund beschreiben und erklären, aber auch Objekte per Fotos wiedergeben, die dort nicht mehr stehen. Dieses Projekt wird federführend von Monika Kraas und Herbert Padberg organisiert. Natürlich wird sich die INO auch in diesem Jahr am 21. März an der Aktion „Arnsberg putz(t) munter“ beteiligen und am 4. April einen Aktionstag durchführen. Dabei werden alle Skulpturen entlang des Ruhrtalradweges wieder aufgestellt und im Bereich der sogenannten „Eiswiese“, ein neues Insektenhotel und 2 Waldsofas aufgebaut. Jede tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung ist gerne gesehen und herzlich willkommen. Aber auch auf die finanzielle Unterstützung ist die INO nach wie vor angewiesen, um die gesteckten Ziele weiterhin umsetzen zu können. So wird die INO wie gewohnt, auch im 6. Jahr wieder alles in Bewegung setzen zu den Themen „Kunst, Kultur, Naturschutz und Landschaftspflege“ in Oeventrop.