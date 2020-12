Oeventrop: Schmuck und Kleidung aus Wohnhaus gestohlen

Am 30. Dezember wurde in ein Einfamilienhaus in Oeventrop eingebrochen.

Am Mittwochnachmittag, 30. Dezember, drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Von-Eichendorff-Straße in Oeventrop ein.

Oeventrop. Schmuck und Kleidung stahlen bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Von-Eichendorff-Straße in Oeventrop. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch am Mittwoch, 30. Dezember, zwischen 14.30 und 18.30 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich durch ein ebenerdiges Fenster Zugang zu dem Einfamilienhaus. Wie das Fenster von den Tätern geöffnet

werden konnte, ist bis jetzt unbekannt. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 02932 /90200 melden.

