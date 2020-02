Oeventrop: Grundschule Dinschede wird wohl neu gebaut

Oeventrop. Die Gesamtkosten werden mit rund 8,5 Millionen Euro kalkuliert. Der Bezirksausschuss Oeventrop wird sich am 5. März mit dem Thema befassen.

Es kommt Bewegung in die Sache, denn es zeichnet sich der Abriss der maroden Oeventroper Grundschule ab (wir berichteten mehrfach), dies in Verbindung mit einem gleichzeitigen Neubau. Jedenfalls werden sich der örtliche Bezirksausschuss am 5. März und wenig später der Schulausschuss mit dem Thema auseinandersetzen.

Ein neues Schulgebäude im südlichen Bereich des Oeventroper Schulareals könnte bei einem abschließenden positiven Ratsbeschluss und nach Durchführung der erforderlichen Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren - unter Voraussetzung, dass keine weiteren Verzögerungen eintreten - dann bis voraussichtlich Mitte 2023 erstellt werden.

Kalkulation geht von Gesamtkosten in Höhe von 8,5 Millionen Euro aus

Dies geht aus einer Vorlage der Stadtverwaltung hervor. Die beigefügte Kalkulation listet dafür Gesamtkosten in Höhe von 8,5 Millionen Euro aus. Darin enthalten sind unter anderem Rückbau und Ausstattung der neuen Schule.