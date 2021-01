Obermeister rät: Friseurtermin für Februar vereinbaren

Werner Reuther, Obermeister der Friseur-Innung, will Kundenansturm regeln. Bei Lockdown-Verlängerung soll Termin verschoben werden

Arnsberg. „Lassen Sie sich schon mal einen Friseurtermin im Februar reservieren!“ Dies rät Werner Reuther, Obermeister der Friseurinnung Arnsberg, den Bürgern, die nach sechs Wochen Lockdown im Februar ihre Haare schneiden lassen wollen. Reuther ist dabei sehr wohl bewusst, dass die für den 25. Januar angesetzten Beratungen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten eine Verlängerung des Lockdowns in den Februar mit sich bringen und dann einen jetzt schon vereinbarten Friseurtermin im Februar hinfällig machen könnten, „doch dann könnte der Kunde durch einen weiteren Anruf oder einen weiteren Online-Kontakt den Termin auf einen späteren Zeitpunkt verschieben“, meint der Herdringer Friseurmeister.

Ziel: Mehr Kundenzufriedenheit

Werner Reuther kennt einige Kollegen, die im Salon eine Rufumleitung auf ihr privates Telefon eingerichtet haben und insofern telefonisch erreichbar sind. Andere Kontaktmöglichkeiten könnten Facebook oder Mailadressen sein, die man auf der Homepage eines Friseursalons finden könnte. „ Es ist heute einfach ratsam, die nach einem Lockdown-Ende absehbare große Nachfrage nach Friseurterminen heute schon zu regeln. Das schafft mehr Kundenzufriedenheit“, meint Reuther .

Reuther: Hygienemaßnahmen haben sich bewährt

Zusammen mit anderen Friseuren hofft Werner Reuther sehr darauf, dass der Lockdown für Friseure am 31. Januar endet. „Die Notwendigkeit zum Haareschneiden spüren viele Kunden, die mindestens sechs Wochen (vom 16. Dezember 2020 bis 31. Januar 2021) nicht mehr beim Friseur waren, geschweige die Kunden, die schon seit Ende November nicht mehr ihre Haare schneiden ließen“, betont der Friseurmeister. Die seit Anfang Mai 2020 geltenden Hygienemaßnahmen in den Salons hätten sich als Corona-Schutzmaßnahmen bewährt. Die durch den Mehraufwand erforderlichen Preisanhebungen seien von den Kunden weitgehend akzeptiert worden.

Im Neheimer Geschäft "Friseurbedarf für jedermann" zeigt Katharina Wöhe die derzeit begehrten Mittel zum Nachfärben von Haaren. Foto: Martin Schwarz

Bei fortschreitendem Haarwuchs scheuen einige Kunden allerdings auch nicht davor zurück, Friseure zu illegalem Arbeiten in privaten Räumen zu verleiten. Reuther warnt davor, auf solche Ersuchen einzugehen. „Mir ist aber bisher seit 16. Dezember nur ein Fall illegalen Arbeitens im heimischen Raum bekannt, der mit 2500 Euro geahndet wurde“, so Reuther.

Verstärkte Nachfrage im Neheimer Geschäft "Friseurbedarf für jedermann"

Manche Frauen und Männer, die mit ihrer jetzigen „Frisur“ absolut unzufrieden sind und nicht bis zum nächsten Friseurtermin warten wollen, helfen sich selbst. „Wir spüren im Januar insbesondere eine verstärkte Nachfrage bei Haarfärbemitteln“, berichtet Katharina Wöhe, deren Familie das Geschäft „Friseurbedarf für jedermann“ an der Neheimer Möhnestraße betreibt. Der Betrieb hat eine Abholstation am Laden sowie einen Onlineshop eingerichtet. Einige Männer hätten schon beim ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr Haarschneidegeräte für einen maschinellen Kurzhaarschnitt im Do-It-Yourself-Verfahren gekauft. Aus medizinischen Gründen (zum Beispiel wegen einer Krebserkrankung ) können Kunden weiterhin in Wöhes Perückenstudio Perücken erhalten. „Es gibt aber auch Friseursalons, die bestellte Haarfärbemittel an Kunden bei Abholung verkaufen oder Krebskranke mit Perücken versorgen“, erfuhr unsere Zeitung von Werner Reuther.

Passgenaue Überbrückungshilfen für Friseure gefordert

Die beiden Friseur-Innungen Arnsberg/HSK sowie Meschede/Brilonen haben mittlerweile über die Kreishandwerkerschaft in Meschede Briefe an NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart sowie an heimische Landtagsabgeordnete verschickt, in denen sie passgenaue Überbrückungshilfen für das Friseurhandwerk fordern. „Die Schreiben sind jetzt rausgegangen“, bestätigte der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Jochem Hunecke.

