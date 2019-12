Neuauflage des lokalen Tippspiels bei Fußball-EM 2020

Fußballzeit ist Tippspielzeit: Unsere Zeitung wird auch im kommenden Jahr wieder zu einem großen Team-Tippspiel zum größten Fußball-Ereignis in 2020 aufrufen. Wir werden vom 12. Juni und 12. Juli den Tipp-Europameister 2020 suchen?

Das Spiel wird wie in den Vorjahren herrlich analog sein. Und das hat einen Grund: wir wollen ein Spiel mit menschlicher Seite, mit echten Mannschaften und Gesichtern, das mehr ist als die rechnerische Auswertung eines digitalen Zahlensalates, bei dem Tipper oft anonym gegeneinander antreten. Wir werden wie bei den Fußball-WM 2010, 2014 und 2018 und bei den EM 2012 und 2016 Mannschaften mit mindestens sechs Teammitgliedern zum Mittippen einladen. Die Mannschaften können Nachbarschafts-, Freundes- oder Kollegenkreise, Tipp- oder Spielrunden oder Vereine oder Firmen sein.

Tippspiel im echten EM-Modus

Das spannende und unverwechselbare an den WM- und Europameisterschafts-Tippspielen unserer Zeitung ist der in dieser Form einzigartige - und in den gängigen Tippspielplattformen digital so nicht ohne weiteres einstellbar - Modus: Unsere teilnehmenden Teams werden wie bei der echten EM in sechs Vorrundengruppen eingeteilt (egal, wie groß diese dann werden). Diese Teams tippen dann die komplette Gruppenphase. Weiter ins Tipp-Achtelfinale kommen dann die Teams, die in ihren Gruppen am Ende auf den Plätzen 1 und 2 landen sowie die vier punktbesten Gruppendritten.

Arnsberg „Nass Vital“ siegte 2016 Die bisherigen Team-Tipp-Europameister in Arnsberg/Sundern waren das Team Nass Vital (2016) und das EM-Studio Sonnenufer (2012). An der Tipp-EM 2016 haben sich 96 Teams beteiligt. Anmeldung für das Tippspiel ist ab sofort möglich, per Mail an: m.haselhorst@

westfalenpost.de

Die 16 Tipp-Achtelfinalisten tippen das Achtelfinale weiter - alle anderen Teams scheiden aus. Ab dann tippen die Teams aber - analog zum echten EM-Spielplan und Modus - in k.o.-Duellen gegeneinander. Nur das Sieger-Tippteam kommt weiter und zieht in die nächste Runde ein.

Wenn dann am 12. Juli das EM-Finale steigt, sind also auch in unserem Tippspiel nur noch zwei Tipp-Mannschaften im Finale und tippen das Finalspiel. Auf die beiden Finalisten warten wieder Grillfeiern für das ganze Team als Gewinn.

Unsere Zeitung wird während der EM täglich so aktuell wie möglich den Zwischenstand des Tippspiels veröffentlichen. Darüber hinaus werden wir auf dieser Seite die teilnehmenden Teams gerne ausführlich vorstellen.