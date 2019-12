Neheim. In Neheim ist Dietmar Aßhauer wohl der bekannteste Polizist. Zum Jahresende gibt er seine Uniform ab.

Neheimer Polizist Dietmar Aßhauer geht in Ruhestand

Dietmar Aßhauer sagt Tschüss: Er ist das Gesicht der Polizei in Neheim. Fast jedes Kind kennt ihn und man sieht ihn häufig im Gespräch mit den Bürgern.

Nach über 20 Jahren als Bezirksbeamter geht Dietmar Aßhauer jetzt in den Ruhestand. Sein Dienstgrad lautet Polizeihauptkommissar, aber in Neheim kennen ihn die Menschen als „Herr Aßhauer“. Die Kinder winken ihm zu und die meisten Erwachsenen begegnen ihm offen und freundlich.

Seit 1998 ist er als „Dorfsheriff“ in Neheim und Umgebung unterwegs, bei der Verkehrserziehung im Kindergarten, als singender Polizist auf der Bühne im Kulturzentrum oder als Fußstreife in der Neheimer Innenstadt. Als Bezirksbeamter ist er als Freund und Helfer bekannt.

Mehr als 44 Jahre in Uniform

Begonnen hat Aßhauer seine polizeiliche Laufbahn 1975 in Stukenbrock. Sein erster Streifenbezirk lag in Köln. Anschließend wechselte er in die Einsatzhundertschaft nach Bochum. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Kreispolizeibehörde Unna wechselte der gebürtige Sauerländer 1981 zurück in seine Heimat. Fast 17 Jahre sorgte er im Streifendienst für die Sicherheit und Ordnung der Arnsberger Bürger. 1998 erfolgte dann der Wechsel zum Bezirksdienst.

Nach über 44 Jahren gibt er zum Ende des Jahres seine Uniform ab. Noch mehr als sein Schlagzeug freuen sich seine Ehefrau und seine drei erwachsenen Kinder auf den neuen Lebensabschnitt. Als stolzer Opa lässt er auch gerne eine Drohne in die Luft steigen. Die Kollegen der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wünschen dem Neheimer Urgestein alles Gute.