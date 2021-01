Neheimer Einbrecher muss länger hinter Gitter

Neheim Ein Neheimer Einbrecher muss für mehr als zwei Jahre hinter Gitter. Sein Opfer leidet noch heute seelisch und körperlich.

Der 49-jährige vor dem Schöffengericht Angeklagte aus Neheim sitzt seit August in Untersuchungshaft. Er wurde dem Gericht in Handfesseln vorgeführt. Der seinerzeit ausgestellte Haftbefehl bleibt auch nach seiner Verurteilung aufrecht erhalten, weil Staatsanwaltschaft und Gericht Fluchtgefahr annehmen. Er wird aus dem Gerichtssaal zurück in die Haftanstalt gebracht, wo er ab sofort längere Zeit verbringen wird. Angeklagt war der Neheimer wegen Wohnungseinbrüchen in zwei Fällen.

Schmuck und Uhren geklaut

Dem Vorwurf des Staatsanwaltes zufolge hatte er sich Ende 2019 Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Neheim verschafft, indem er die Wohnungstür mit einem in einem Wollsocken eingewickelten Meißel zertrümmerte. Dort entwendete er zusammen mit einem schweren Tresor 3500 Euro und vier wertvolle Uhren. Er konnte zunächst unerkannt fliehen. Im zweiten Fall war er nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus, dessen Besitzer sich im Urlaub befanden, eingedrungen und hatte Uhren und Schmuck als Beute mitgehen lassen. Er fiel aufmerksamen Nachbarn auf, weil er bei Dunkelheit mit seiner Taschenlampe im Haus nach Beute suchte. Die benachrichtigte Polizei konnte den Täter im Gebüsch des Gartens aufspüren und festnehmen.

Nur Schmiere gestanden?

Vor Gericht räumte der Angeklagte die Vorwürfe des Staatsanwaltes ein und gab an, Geld für seinen Alkohol- und Drogenkonsum benötigt zu haben. Bei einem der Wohnungseinbrüche will er lediglich Schmiere gestanden haben. Den Namen des vermeintlichen Haupttäters kannte er angeblich nicht. Von diesem Unbekannten will er lediglich 700 Euro erhalten haben. Bei der Tatausübung sei er alkohol- und drogenberauscht gewesen.

Ein Geschädigter als Zeuge zeigte sich vor Gericht sehr aufgebracht: „Was habe ich dir getan, dass du in meine Wohnung eingebrochen bist? Ich habe mir alles schwer erarbeitet. Seither kann ich kaum noch schlafen, bin sehr verunsichert.“ Der Angeklagte, der seit seiner frühen Jugend in Deutschland lebt, pendelt permanent zwischen Serbien und Deutschland, ist hier neunmal vorbestraft, davon fünfmal einschlägig. In seiner Heimat habe er vom Fahrrad- und Sperrmüllverkauf gelebt, um seine fünfköpfige Familie - sie bezieht Sozialhilfe - in Deutschland zu ernähren.

Erdrückende Beweislast

„Nach der erdrückenden Beweislast ist das Geständnis nicht mehr ganz so viel wert“, so der Staatsanwalt, der auch wegen der erheblichen Folgen der Einbrüche eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten beantragte. Neben dem materiellen Schaden seien bei einem Geschädigten bis heute erhebliche körperliche und seelische Folgen verblieben. Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Der Vorsitzende Richter kündigte an, dass in Kürze noch weitere acht Monate Haft dazukommen, die ein Gericht in Kassel zur Bewährung ausgesprochen hatte. Diese wurde aber widerrufen, weil der Angeklagte, die hier zur Verhandlung gestandenen Straftaten in seiner Bewährungszeit begangen hatte.

