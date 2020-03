Neheimer Brinkmann verpasst in Bayreuth Sitz im Rat

Bayreuth/Neheim. Der in Neheim groß gewordene Manuel Brinkmann (29) verpasste bei der Kommunalwahl in Bayern einen Platz im Stadtrat von Bayreuth.

Der aus Neheim stammende Manuel Brinkmann, ehemaliger Vorsitzender der Jungen Union in Arnsberg, hat bei der Kommunalwahl an seinem Studienort Bayreuth in Bayern den angestrebten Einzug in den Stadtrat verpasst.

„Leider hat es nicht gereicht“, teilt er unserer Zeitung auf Nachfrage mit. In der Nacht zu Montag war klar, dass die CSU, für die Brinkmann ins Rennen gegangen war, zehn Sitze im Stadtrat erhalten wird. Der 29-Jährige belegte allerdings nur den Listenplatz 14. An der Uni Bayreuth strebt Brinkmann aktuell die Promotion am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre an.