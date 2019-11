Neheim. Wegen Reparaturarbeiten musste die Neheimer Binnerfeld-Sporthalle für den Sportbetrieb kurzfristig bis Mittwoch geschlossen werden.

Neheimer Binnerfeld-Sporthalle wegen Reparaturen geschlossen

Die Neheimer Sporthalle Binnerfeld muss wegen akut aufgetretener Mängel und damit verbundener, dringend erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten ab sofort für den Sportbetrieb geschlossen werden. Dies teilte die Stadt-Pressestelle am Freitagmittag mit. Näheres zur Ursache der Reparaturarbeiten war am Freitag in der Verwaltung nicht mehr zu erfahren.

Die nun anstehenden Arbeiten werden voraussichtlich am kommenden Mittwoch, 20. November, beendet werden, so dass die Halle ab Donnerstag, 21. November, wieder genutzt werden kann. Die betroffenen Schulen und Vereine wurden am Freitag umgehend durch den Fachdienst Sport der Stadtverwaltung Arnsberg über die Sperrung informiert.