Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neheim wird um Eisbahn und Mut beneidet

Zugegeben: Das Wetter hätte besser sein können. Dass aber dennoch bis jetzt rund 5500 Menschen die Neheimer Eisbahn besuchten haben, unterstreicht die Erkenntnis, dass die „Macher“ vom Aktiven Neheim mit der Realisierung der lange gehegten Idee einer Neheimer Eisbahn alles richtig gemacht haben.





Die Einkaufsstadt Neheim hat sich in der für das stationäre Geschäft so wichtigen Adventszeit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Region verschafft. Die Nachbarstädte beneiden Neheim um diese Attraktion. Viele haben mal probiert, eine kleine Eisstockschießanlage auf ihrem Weihnachtsmarkt zu etablieren - oft sogar ohne richtiges Eis, sondern auf weißen Kunststoffplatten. Neheim aber hat mit seiner Eisbahn alles auf eine Karte gesetzt, keine halben Sachen gemacht, sondern die Idee nach dem Motto „Wenn schon, dann auch richtig“ umgesetzt.





Das bedurfte viel Mut. Ausgerechnet in einem Jahr, das unsere Gesellschaft mit Klima- und Nachhaltigkeitsdiskussionen, Greta Thunberg und „Fridays for future“-Demo wachgerüttelt und sensibilisiert hat, mit der Idee einer energieintensiven Eisbahn um die Ecke zu kommen, musste auch Gegenwind erzeugen. Aktives Neheim aber hat den Kompromiss, ohne den es wohl nie eine konsensfähige Nachhaltigkeitspolitik geben wird, gesucht und gefunden: Die Menschen genießen eine Attraktion vor Ort, eine Stadt profitiert und gleichzeitig wird auf Öko-Strom gesetzt und Plastikmüll reduziert.





Ja, auch über diese Themen muss weiter diskutiert werden. Ebenso aber über die sozialen Effekte eines derartigen Treffpunktes in der Stadt. Die Eisbahn mit Kufenflitzern und Eisstöcken bringt Menschen aus dem Sauerland zusammen, die stolz sind, ein solches Angebot in ihrer Heimat zu haben. Das erhöht die Wertschätzung für die eigene Stadt und ist somit auch ein nicht zu unterschätzender Baustein von Standort-Marketing.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite