Neheim. Sushi, Currys und andere asiatische Spezialitäten gibt es in einem neuen Restaurant in Neheim.

Neheim: Vietnamese eröffnet neues Asia-Restaurant

Aus Hanoi über Berlin ins Sauerland: Der 31-jährige Thinh Nguyen eröffnet ein Restaurant an der Neheimer Apothekerstraße.

„Mr. T“ bietet asiatische Fusion-Küche: Auf der Speisekarte stehen traditionelle vietnamesische Gerichte wie Pho-Suppe, aber auch Sushi sowie vegetarische und vegane Gerichte bietet das Team um Thinh Nguyen an.

Weitere Filiale in Essen

Im April hat Nguyen bereits ein Restaurant mit demselben Namen in Essen eröffnet, nun hat er das Konzept und die Speisekarte für seine zweite Filiale im Sauerland übernommen. Damit fällt ein Leerstand an der Apothekerstraße weg. „Ich habe zufällig im Internet gesehen, dass das Ladenlokal zu vermieten ist“, sagt Nguyen.

Arnsberg Speisekarte ist online abrufbar Das Team des neuen Restaurants „Mr. T“ an der Apothekerstraße 53 ist telefonisch erreichbar unter 02932/4952908. Die Speisekarte ist im Neheimer und im Essener Restaurant identisch und online unter www.mr-t-essen.de abrufbar. Mittags gilt eine gesonderte Karte. Weitere Informationen und Bilder gibt es bei Facebook und Instagram.

Besonders für das Mittagsgeschäft erscheine ihm die Lage vorteilhaft, abends hingegen gebe es aus seiner Sicht wenig Leben in Restaurants und Bars der Innenstadt – deshalb hoffe er, den Trend etwas umkehren zu können. Für zunächst fünf Jahre ist er nun der neue Pächter.

Rund eineinhalb Jahre stand das Lokal leer, zuvor war an der Apothekerstraße 53 ein Jahr lang das „Westside“ zu finden. Bekannt ist die Immobilie aber durch das Restaurant von Romano Bruno, der dort viele Jahre italienische Küche anbot. Nun bekam Immobilienmakler Klaus Fischer den Auftrag, einen neuen Pächter zu suchen und war schnell erfolgreich. Er glaubt, dass das Konzept von Thinh Nguyen auch eine Lücke im gastronomischen Angebot vor Ort schließt.

Umzug ins Sauerland

„Wir interpretieren Gerichte neu und machen Kunstwerke daraus“, sagt Mitarbeiterin Thanh Uyen Nguyen. „Jeder Teller, jedes Gericht ist anders gestaltet.“ Frische Kräuter und Früchte zur Dekoration von Speisen und Getränken gehören dazu, für den besonderen optischen Effekt wird das Essen aber auch mit einer Kanne dampfendem Trockeneis serviert.

70 Sitzplätze gibt es im Restaurant, um das Wohl der Gäste kümmern sich zehn Mitarbeiter. Zusätzlich sucht Nguyen noch Aushilfen im Service. Seine Mitarbeiter wohnen bereits in Neheim und auch Nguyen und seine Frau wollen bald ins Sauerland ziehen.

Aufgewachsen ist er in der vietnamesischen Metropole Hanoi mit acht Millionen Einwohnern und ist vor fünf Jahren nach Berlin ausgewandert. An Neheim schätzt er bereits jetzt die Ruhe in der umliegenden Natur.

Service soll stimmen

Einleben will er sich langsam, sowohl privat als auch geschäftlich – deshalb habe er nur wenig Werbung vor der Eröffnung gemacht. Alle Abläufe sollen erst einmal stimmen, um die Gäste zufrieden stellen zu können. Daran arbeitet das Team aktuell hinter den Kulissen, die Türen sind geschlossen. Am Freitag, 20. Dezember 2019, sollen sie wieder geöffnet werden.

Nach und nach will Nguyen weiter in das Restaurant investieren, eventuell die zunächst vom Vorgänger übernommen Möbel austauschen und Events an den Wochenenden organisieren – zum Beispiel Themenabende mit Live-Musik.