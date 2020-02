Neheim: Umzug Grimmeschule geht in die Planung

Neheim. Die Grimme-Hauptschule in Neheim soll bald an den Standort Hüsten ziehen. Ein Raumkonzept wurde bereits entwickelt.

Die Neheimer Grimme-Hauptschule soll perspektivisch zum Standort ehemalige Petrischule in Hüsten umziehen. Gemeinsam mit der Schule wurde ein Raumkonzept erarbeitet. Im Verlauf des Jahres 2020, so Fachdienstleiter Michael John, würden konkrete Planungen vorangetrieben. Mit der Umsetzung sei dann im Jahr 2021 zu rechnen. Derzeit wird geprüft, in welchen Schritten der nötige Umbau der Hüstener Schule und der Umzug dann erfolgen kann.

Die Grimmeschule hat sich als letzte Hauptschule der Stadt auch nach der Sekundarschuleinführung etabliert.