Neheim: Große private Feier eskaliert zum Tumult

Nächtlicher Tumult in Neheim bei einer privaten Feier mit 60 jungen Menschen.

Neheim. Eine große private Feier eskaliert in der Nacht zum Sonntag in Neheim zu einem Tumult mit Verletzten und einem großen Polizeieinsatz.

Großeinsatz bei privater Feier: Am Sonntag um 0:50 Uhr wurde die Polizei über eine Ansammlung von bis zu 60 Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten im Bereich Tappeweg/Lange Wende informiert. Gäste einer privaten Geburtstagsfeier gerieten in Streit, in dessen Verlauf sich zunächst rund 20 Personen auf den Parkplatz eines Discounters begaben.

Zulauf auf Parkplatz

Diese Gruppe erhielt dann weiteren Zulauf, woraus es aus der Menge auf dem Parkplatz und im Umfeld immer wieder zu Beleidigungen, Bedrohungen und Körperverletzungsdelikten kam. Gebäude und Verkehrseinrichtungen wurden nicht angegangen. Zur Einsatzbewältigung wurden neun Streifenwagen auch aus umliegenden Kreispolizeibehörden eingesetzt. Nach über einer Stunde zerstreute sich die Menge letztlich aus dem unmittelbaren Bereich. Die Geburtstagsfeier wurde aufgelöst. Es wurden mehrere Personen verletzt.

Insgesamt konnten sieben Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren in Gewahrsam genommen werden. Ein Streifenwagen wurde leicht beschädigt. Größere Störungen im Verlauf der Nacht wurden auch aufgrund der starken Präsenz der Polizei nicht mehr verzeichnet.