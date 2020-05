Neheim: Feuerwehr löscht brennenden Holzfußboden

Den Brand in der Engelbertstraße in Neheim hat die Wehr schnell gelöscht.

Neheim. Einen Wohnungsbrand in der Engelbertstraße in Neheim hatte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen schnell unter Kontrolle.

Am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, brannte in einem Wohnhaus in der Engelbertstraße ein Teil des Holzfußbodens. Die eingesetzten Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell mit einem Kleinlöschgerät löschen. Zur Sicherheit wurde der Holzfußboden geöffnet. Nach ca. einer halben Stunde konnte die Einsatzstelle wieder verlassen werden. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch offen.

Im Einsatz waren Löschzug Neheim, Hauptamtliche Wache Arnsberg, Hauptamtliche Wache Neheim, Einsatzführungsdienst sowie Rettungsdienst und Polizei, insgesamt etwa 30 Einsatzkräfte.