Neheim: Eine sinnvolle Ergänzung am Gransauplatz

Am dritten Adventswochenende beginnt auch in Neheim der Endspurt auf die letzten Weihnachtsgeschenke. Neben den vielen Einkaufsmöglichkeiten und dem verkaufsoffenen Sonntag, gibt es am Neheimer Weihnachtstreff wieder viele Aktivitäten. Im Mittelpunkt steht dabei die Eisbahn.

Premiere hatte der Adventsmarkt am Gransauplatz. Dort standen zwölf Hütten auf dem weihnachtlich geschmückten Platz in gemütlicher Runde. Hier gab es besondere weihnachtliche Geschenkideen und auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. An der Bude der Neheimer Schützen gab es erstmals, die von Heinrich Veh kreierte „Sparkassenwurst“. Ein „S“ mit kleiner roter Tomate oben drauf. Im Gespräch mit den Besuchern des Weihnachtstreffs und Adventsmarktes war nur Positives zu hören. CDU-Stadtrat Andreas Diek: „Ganz toll ist die Atmosphäre am Abend auf dem Gransauplatz, die Lichter und im Hintergrund die Christuskirche. Eine tolle Ergänzung und Bereicherung für Neheim.“ Er engagierte sich für den Jägerverein und verkaufte Glühwein für das Arnsberger Baumprojekt.

Neheimer Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmeile installieren

Herbert Post schlug vor: „Sollte die Marktpassage fertig sein, könnte man eine Weihnachtsmeile vom

Marktplatz zum Gransauplatz mit der Eisbahn installieren. In anderen Städten gibt es Weihnachtstreffs oder Weihnachtsmärkte auf verschiedenen Plätzen und es läuft gut.“

Mitorganisator des Adventsmarktes Sascha Filthaut: „Wir hatten schon 2018 die Idee, aber die Zeit für die Organisation war zu kurz. Der Gransauplatz ist so ein schöner Bereich, den man mehr nutzen muss. Wir haben das Aktive Neheim bei der Planung sofort ins Boot geholt.“ Für das Orga-Team ist es keine Gegenveranstaltung zum Weihnachtstreff, Filthaut und Konrad Buchheister sehen es als Ergänzung: „Wir wollen hier nichts verdienen. Wir müssen von Sponsoren unterstützt werden, sonst klappt es nicht. Der Erlös fließt in ein Baumprojekt und Schulen oder Kindergärten werden die Bäume pflanzen“, betont Angelo Villani.

2020 Angebot vergrößern

2020 will das Team, dem auch Joachim Becker, Bernhard Kettler und Wolfgang Langnickel angehören, noch mehr anbieten: „Es gibt noch Platz auf dem Platz. Wir haben noch viele Ideen zur weiteren Gestaltung, auch für das laufende Jahr“, so Filthaut. So nannte er etwa ein Weinfest.

Neben den Verkaufsbuden gab es ein Unterhaltungsprogramm. Das durch die Schüler der Graf-Gottfried-Schule, dem Hegering Voßwinkel, Jugendorchester und Freilichtbühne Herdringen und Orchester der Neheimer Jäger gefüllt wurde. Filthaut legt besonderen Wert darauf, dass der Adventsmarkt nicht zu einer sogenannten „Essmeile“ wird. Für Lorenz Gerke (Bachum) und Detlef Trompeter (Neheim) ist der Gransauplatz für einen Adventsmarkt sehr gemütlich und kompakt. „Hier vergisst man die Einkaufshektik und kann mal abschalten“, so deren Meinung.

Neheimer Weihnachtstreff

Für 100 Händler tätig

Citymanager Konrad Buchheister: „Ich könnte mir vorstellen, dass der Adventsmarkt nicht nur ein sondern für vier Wochenenden geplant wird.“ Für ihn ist der Adventsmarkt etwas anderes als der Weihnachtstreff in der Innenstadt. Hier muss man für fast 100 Händler weihnachtliche Attraktionen organisieren. Dabei entsteht ein anders Bild. Das aktive Neheim muss immer viel Abwechslung bei den weihnachtlichen Aktionen bieten.