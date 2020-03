Neheim: Diebe wollen Tresor aufbrechen

Neheim. Ihr Ziel war der Tresor eines Ladens an der Neheimer Hauptstraße, doch die Unbekannten scheiterten.

Unbekannte Täter hatten es am Wochenende auf ein Warengeschäft in der Hauptstraße abgesehen. Zwischen Samstag, 17.15 Uhr, und Montag, 8.25 Uhr, drangen die Täter auf bisher unbekannte Weise in das Geschäft ein. Dort hebelten sie eine Bürotür auf. Anschließend scheiterten die Einbrecher beim Versuch den Tresor aufzubrechen. Vermutlich ohne Beute flüchteten sie anschließend vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90200 entgegen.