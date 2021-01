Neheim: Arbeiten zur Straßenerneuerung laufen an

Auch in der Neheimer Johannesstraße laufen die Erneuerungsarbeiten am 11. Januar wieder an.

Insgesamt investieren die Stadtwerke Arnsberg fast 2,5 Millionen Euro in den Straßenbau im Wohngebiet der östlichen Innenstadt.

Neheim. Die Arnsberger Stadtwerke starten 2021 direkt mit der Erneuerung der Straßen im Wohngebiet der östlichen Neheimer Innenstadt.

Dort stehen im vierten Bauabschnitt die Erneuerung der Michaelstraße, die Erneuerung der Johannesstraße zwischen Schobbostraße und Pfarrer-Leo-Reiners-Platz sowie die Erneuerung des Pfarrer-Leo-Reiners-Platzes und des Alter Holzweges zwischen Pfarrer-Leo-Reiners-Platz und Graf-Gottfried-Straße an.

Baubeginn soll bereits am kommenden Montag, 11.Januar, sein.

Zunächst Fällarbeiten unter Vollsperrung der Straße Alter Holzweg

Im vergangenen Jahr bereits wurde die Michaelstraße fristgerecht fertiggestellt. Bis zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird die Michaelstraße allerdings nun an der Einmündung Pfarrer-Leo-Reiners-Platz zur Sackgasse und ist daher nur über die Graf-Gottfried-Straße erreichbar.

Die jetzt anstehenden Arbeiten starten in der Straße Alter Holzweg zwischen Pfarrer-Leo-Reiners-Platz und Graf-Gottfried-Straße. Zunächst erfolgen dabei unter Vollsperrung Fällarbeiten, anschließend Kanalbauarbeiten und Arbeiten für die Versorgungsträger.

Die Straßenerneuerung soll im Sommer 2021 abgeschlossen sein, so die Stadtwerke in einer Mitteilung.

Kanalarbeiten am Pfarrer-Leo-Reiners-Platz starten am 12. Januar

Ebenfalls in 2020 wurde die Johannesstraße auf einer Länge von etwa 80 Meter ab Kreuzung Schobbostraße mit allen Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert.

Für den restlichen Bereich der Johannesstraße führt der Abwasserkanal in Richtung Pfarrer-Leo-Reiners-Platz, hier beginnen die Kanalbauarbeiten voraussichtlich am Dienstag, 12. Januar, im Innenplatzbereich, um dann in der Johannesstraße in Richtung Schobbostraße fortgeführt zu werden.

Auch hier erfolgen anschließend Arbeiten für die Versorgungsträger und danach werden die Straßenbauarbeiten im Sommer 2021 fertiggestellt. Zum Schluss stehen die Arbeiten am Pfarrer-Leo-Reiners-Platz an.

In den vierten Bauabschnitt werden 2,5 Millionen Euro investiert

Die Fertigstellung des kompletten und fast 2,5 Millionen Euro teuren vierten Bauabschnittes ist für Ende 2021 geplant.

Die Stadtwerke Arnsberg bitten um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und den damit verbundenen Behinderungen und Sperrungen.

