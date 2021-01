Nachrichten aus Arnsberg und Sundern mit einem Klick lesen

Arnsberg/Sundern/Neheim Mit einem Lesezeichen erhalten Sie mit nur einem Klick alle Nachrichten aus Arnsberg, Sundern und Neheim. Wir erklären Ihnen hier, wie das geht.

Sie wollen keine Nachricht mehr aus Arnsberg, Sundern und Neheim verpassen? Auf der Stadtseite finden Sie stets die aktuellen Informationen. Mit einem kostenlosen Lesezeichen speichern Sie sich die Stadtseite der Westfalenpost Arnsberg in Ihrem Browser ab.

Ihr Vorteil: Mit nur einem Klick können Sie danach alle Nachrichten schnell und unkompliziert aufrufen. Mit dieser Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie sie ein Lesezeichen in Google Chrome, Mozilla Firefox und Safari setzen.

Google Chrome

Öffnen Sie den Browser Google Chrome Geben Sie oben in der Adressleiste www.wp.de/arnsberg ein Klicken Sie nun rechts in der Adressleiste auf den Stern. Der Stern färbt sich blau ein Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie dem Lesezeichen einen Namen und Speicherort geben können Wenn Sie den Ordner „Lesezeichenliste“ auswählen, bleibt das Lesezeichen unter der Adressleiste im Browser gespeichert Jetzt erreichen Sie jederzeit die Stadtseite der Westfalenpost Arnsberg mit nur einem Klick

Mozilla Firefox

Öffnen Sie den Browser Mozilla Firefox Geben Sie oben in der Adressleiste www.wp.de/arnsberg ein Klicken Sie nun rechts in der Adressleiste auf den Stern. Der Stern färbt sich blau Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Namen und den Speicherort des Lesezeichens eingeben können Wenn Sie den Ordner „Lesezeichen-Symbolleiste“ auswählen, speichern Sie das Lesezeichen unter der Adressleiste in ihrem Browser Jetzt erreichen Sie jederzeit die Stadtseite der Westfalenpost Arnsberg mit nur einem Klick

Safari

Öffnen Sie den Browser Safari Geben Sie oben in der Adressleiste www.wp.de/arnsberg ein Klicken Sie nun auf das Symbol mit dem Kasten und dem Pfeil nach oben. Das ist der sogenannte Teilen-Button Es öffnet sich ein Fenster. Hier den Punkt „Add Bookmark“ auswählen. Es ist ein graues Symbol eines offenen Buchs. Sie können das Lesezeichen benennen und eine Speicherort auswählen Um das Lesezeichen auf Ihrer Startseite im Browser zu platzieren, wählen Sie bitte keinen Speicherort aus Jetzt erreichen Sie jederzeit die Stadtseite der Westfalenpost Arnsberg mit nur einem Klick

Alle Nachrichten aus Arnsberg, Sundern und Neheim

Sie können die Stadtseite der Westfalenpost Arnsberg auch in anderen Browsern wie dem Internet Explorer oder Opera speichern. Dabei verwenden Sie bitte die Anleitungen der jeweiligen Browser.

