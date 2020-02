Medizinische Geräte stahlen Einbrecher aus einer ehemaligen Arztpraxis am Moosfelder Ring.

Moosfelde: Einbruch in frühere Arztpraxis

Moosfelde. Vermutlich in der Nacht zum Freitag brachen bisher unbekannte Täter in eine ehemalige Arztpraxis am Moosfelder Ring ein. Zeugen stellten am Samstag gegen 13 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Durch diese hatten die Einbrecher die Praxis betreten.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher medizinischen Geräte und Medikamente. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932-90200 entgegen