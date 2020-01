Neheim. Freunde der guten alten Langspielplatte kommen beim Besuch des Mint Vinyl Busses in Neheim auf ihre Kosten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Mint Vinyl Bus“ macht auch Halt in Neheim

3.500 neue und gebrauchte Schallplatten rollen mit dem „Mint Vinyl Bus“ von Stadt zu Stadt und versprechen der wachsenden Gemeinde von Vinylfans ein akustisches und haptisches Erlebnis vor ihrer Haustür. Am Samstag, 25. Januar, von 13 bis 19 Uhr, macht der Bus bei „Loftsound“ in der Apothekerstraße 30 in Neheim Halt.

Die Schallplatte feiert seit einigen Jahren ein bemerkenswertes Comeback. Während ein Teil der Musikfans dem Format immer die Treue gehalten hat, finden derzeit viele zum „schönsten Tonträger der Welt“ zurück oder entdecken ihn neu für sich. Und der Zeitgeist spricht klar für die Schallplatte: in Zeiten der permanenten Informationsflut und Erreichbarkeit sehnen sich viele Menschen nach Entschleunigung – während man Musik via Stream oftmals nur konsumiert, wird der LP eine deutlich höhere Aufmerksamkeit und Wertschätzung geschenkt. Aus dieser Erkenntnis entstand der Gedanke, den Vinylfans mit dem Vinyl Bus die Schallplatten in ihren Ort, quasi nach Hause zu bringen – ähnlich wie ein Bücherbus Literatur in Kleinstädte transportiert. Zu diesem Zweck wurde ein amerikanischer Schulbus aufwändig zu einem fahrenden Schallplatten-Laden umgebaut. An Bord befinden sich rund 3. 500 gebrauchte und neue LPs sowie eine HiFi-Anlage, um vor Ort in die Platten reinhören zu können.

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern finden Sie hier