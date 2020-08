Förderung Millionen für Kliniken in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern. Rund 6,5 Millionen Euro an Fördermitteln des Landes fließen in Kliniken in Arnsberg und Sundern. Damit sind weitere Investitionen möglich.

Krankenhäuser und Kliniken in Arnsberg und Sundern profitieren vom Förderprogramm des Landes mit rund 6,5 Millionen Euro.

Aus einem Sonderinvestitionsprogramm der Landesregierung entfallen 750 Millionen Euro auf die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen. Für das Klinikum Hochsauerland stehen rund 5,8 Millionen Euro, für die Sauerlandklinik in Sundern rund 479.000 Euro und für die Neurologische Klinik in Sundern etwas mehr als 176.000 Euro zur Verfügung.

Dazu erklärt der heimische CDU-Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft Klaus Kaiser: „Wer ins Krankenhaus muss, der soll die bestmögliche Versorgung bekommen. Dazu gehören neben dem gut ausgebildeten ärztlichen und pflegerischen Personal auch die richtige Krankenhaustechnik und moderne Gebäude. Ich freue mich, dass unsere Krankenhäuser in Arnsberg und Sundern nun vom Förderprogramm des Landes profitieren und weitere notwendige Investitionen tätigen können.“