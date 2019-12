Markttag an Silvester

Die nächsten Markttage in Neheim sind am Samstag, 28. Dezember, und am Dienstag, 31. Dezember (Silvester). Der Wochenmarkt wurde von Mittwoch auf den 31. Dezember vorgezogen.

Die Einkaufsstadt Neheim war an Heiligabend landesweit im Fokus. Der Westdeutsche Rundfunk war am vergangenen Dienstag vormittags in der Hauptstraße unterwegs und hatte mehrfach Radio-Liveschaltungen aus dem letzten Einkaufstrubel vor der Bescherung.

Die Neheimer Eisbahn hat noch bis zum 5. Januar geöffnet. Für Citymanager Konrad Buchheister endet das Weihnachtsgeschäft mit seinem Urlaub Mitte Januar auf Norderney. „Erst dann fahre ich runter“, so Buchheister