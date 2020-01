Lüsenberg Arnsberg: Schlecht für Rollstühle und Rollatoren

Der Lüsenberg ist ein beliebter Naherholungsort, an dem man gut die Seele baumeln lassen kann. Und der dortige verzweigte Rundweg bietet viele Möglichkeiten zum Spaziergang oder zum Joggen.

Doch das zwar relativ kurze, aber unbefestigte Verbindungsstück zwischen der Straße „Auf dem Lüsenberg“ und dem Rundweg - konkret an der Schranke, die das widerrechtliche Befahren verhindert - lässt zu wünschen übrig:

Bei schlechter Witterung wird das Teilstück zum Morast

Die Trennungslinie zwischen Asphaltbelag und unbefestigtem Weg ist abrupt und erschwert so Rollstuhlfahrern, den Nutzern von Rollatoren sowie Kinderwagen-„Transporteuren“ den Übergang auf den asphaltierten Weg.

Hinzu komme, so ein Anwohner: Bei schlechter Witterung verwandele sich das unbefestigte Teilstück in einen Morast, der dieser Personengruppe das Fortkommen zusätzlich erschwere.

Fachdienst will Verbesserung der Situation prüfen

Letzteres gelte auch für den Parkplatz am Ende der Straße „Auf dem Lüsenberg“, der bei starkem Regen schnell zum See werde. Dem zuständigen Fachdienst Grünflächen / Forst / Friedhöfe allerdings, so Stadtsprecherin Stephanie Schnura, liege in dieser Hinsicht bislang keine Beschwerde vor.

Zudem handele es sich dort nicht um einen offiziellen Parkplatz, sondern dieser Bereich habe sich erst im Laufe der Zeit als Stellfläche für Pkw entwickelt.

„Und wenn die Fläche asphaltiert würde, müsste der Anschluss an die Straßenfläche berücksichtigt werden, insbesondere die Ableitung des Oberflächenwassers.“ Was nicht unproblematisch wäre.

Außerdem ständen dafür auch keine finanziellen Mittel zur Verfügung. „Der Fachdienst prüft aber, ob zumindest eine Verbesserung der Situation im Rahmen der Unterhaltung möglich ist.“