Corona-Demo Liese zu Corona-Demo in Neheim: "Propaganda übelster Sorte"

Neheim. Organisatoren einer Corona-Demo nennen CDU-Politiker Peter Liese im Programm. Der findet dazu klare Worte.

Erneut ist eine Corona-Demo in Neheim geplant – die Veranstalter kündigen auf Flyern im Internet an, dass auch CDU-Politiker Dr. Peter Liese eingeladen sei. Der Europaabgeordnete erklärt, wie es dazu kam und ruft alle Bürger dazu auf, nicht an der Demo teilzunehmen.

Die Flyer seien ohne seine Kenntnis verbreitet worden, erklärt Liese auf Anfrage dieser Redaktion. Erst danach sei eine Einladung bei ihm eingegangen. „Ich habe mittlerweile offiziell abgesagt und bedaure sehr, dass diese Absage von den Organisatoren nicht zur Kenntnis genommen wird“, so Liese. „Ich bitte alle Menschen, die wohlwollend und an Informationen interessiert sind, nicht zu dieser Veranstaltung zu gehen, da es hier glaube ich nicht um Dialog, sondern um Propaganda der übelsten Sorte geht.“

Keine Reaktion auf Gesprächsangebot

Er sei bereit, mit jedem zu diskutieren, aber auf ein früheres Angebot zu einer Diskussion per Videokonferenz seien die Veranstalter nicht eingegangen. Bereits im vergangenen Jahr sei er einmal kontaktiert worden, schon damals hätten ihn „Stil und der Hintergrund der Anfrage befremdet“.

Während Liese zu Impfungen aufruft und als Mediziner und Politiker ein gefragter Gesprächspartner in Sachen Impfstrategie ist, lehnen Beteiligte der Neheimer Corona-Demo auf ihren Profilen ein Impfung grundsätzlich ab. Sie kündigen für die Demo am 8. Januar auf dem Neheimer Marktplatz unter anderem auch den bekannten Querdenker Wolfgang Greulich an.

Daher fürchtet auch Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner, dass es zu Hetze und der Verbreitung von Falschinformationen kommen könnte. Bei der Kreispolizeibehörde ist die Veranstaltung mit 150 bis 200 Teilnehmern angemeldet worden.

