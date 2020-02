Der Umbau der Lidl-Filiale an der Arnsberger Ruhrstraße ist fast abgeschlossen. Am kommenden Donnerstag steht die Wiedereröffnung auf dem Plan.

Arnsberg. Discounter Lidl hat seine Filiale an der Ruhrstraße im Ortsteil Arnsberg aufwändig modernisiert. Neueröffnung ist am Donnerstag.

Lidl in Arnsberg: Künftig 1021 Quadratmeter Verkaufsfläche

Kennen Sie den Discounter, der von sich behauptet, er „lohnt sich“? Nun, im Ortsteil Arnsberg hat sich „Lidl“ jedenfalls mächtig ins Zeug gelegt, um diesem Anspruch gerecht zu werden: Die Filiale des Neckarsulmer Lebensmittel-Riesen präsentiert sich in Kürze in völlig neuem Gewand. Kurz vor der offiziellen Neueröffnung am kommenden Donnerstag, 13. Februar, haben wir schon mal geschaut, was Kunden an der Ruhrstraße 68 zukünftig erwarten dürfen:

„Im Zuge der Modernisierung haben wir die Verkaufsfläche unserer Filiale in der Arnsberger Ruhrstraße auf 1021 Quadratmeter erweitert“, teilt die Geschäftsführung des Unternehmens mit – um mehr Platz für eine ansprechendere Waren­präsentation zu schaffen.

Der Einbau einer neuen Decke, der Anstrich der Wände sowie der Umbau des Pfandraums tragen ebenfalls dazu bei, dass das Gebäude freundlicher und heller wirkt. Viel Tageslicht und breite Gänge sollen für ein „angenehmes Einkaufserlebnis“ sorgen.

Energiesparende Komponenten

Umweltbewusstsein und ein Gespür für Nachhaltigkeit hat die Handelskette im Zuge des Umbaus außerdem bewiesen:

Die energetische Sanierung der Räumlichkeiten war ein wichtiger Aspekt der Modernisierung: Ein Tausch der bisherigen Heizung gegen neueste Brennwerttechnik und die komplett neue Elektrik sorgen für deutlich reduzierten Stromverbrauch und weniger Kohlen­dioxidausstoß.

Arnsberg 10.800 Filialen in 29 Ländern weltweit Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg) zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt 10.800 Filialen in 29 Ländern weltweit. In Deutschland arbeiten rund 83.000 Mitarbeiter in 3200 Filialen. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, darunter auch Reisen. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Milliarden Euro erwirtschaftet (22,7 Milliarden Euro davon Lidl Deutschland). Mehr Info im Internet. auf www.lidl.de

„Optimierte Wärmedämmung, eine erneuerte Lüftungsanlage, modernste Kühlsysteme sowie LED-Beleuchtung sparen weitere Energie ein“, heißt es dazu aus der Neckarsulmer Firmenzentrale.

Und was heißt es aus Arnsberg? „Die Filiale an der Ruhrstraße gibt es bereits seit fast 15 Jahren – und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein“, sagt Lidl-Verkaufsleiter Dirk Toffel. Daher freue man sich umso mehr, den Kunden nach fünfwöchiger Modernisierung wieder ihre gewohnte Filiale „in schöner und moderner Optik“ präsentieren zu können.

Ein Einkaufserlebnis, das schon auf dem Parkplatz beginnt:

Dieser wurde im Verlauf der Baumaßnahme gleich mit saniert und bietet der Kundschaft insgesamt 125 Pkw-Stellplätze.

Parkplatz mit E-Ladesäule

Der Clou: In Kürze erhält der Parkplatz eine E-Ladesäule, an der Besucher der Filiale ihre Fahrzeuge während des Einkaufens laden können – mit einer Leistung von 22 Kilowatt. „Die Filiale in Arnsberg ist der sechste Lidl-Standort in der Region mit Elektrotankstelle “, erklärt Dirk Toffel.

Wer checken möchte, ob sich ein Besuch wirklich lohnt, kann bei der kleinen Feier zur Wiedereröffnung am kommenden Donnerstag, 13. Februar, vorbei schauen. „Ab 7 Uhr warten viele attraktive Angebote auf die Kunden“, so die Filialleitung, „darunter eine Gratis-Verkostung von frisch Gebackenem.“