Kursus: Bildung zur nachhaltigen Entwicklung

Online lernen: Die VHS bietet in Kooperation mit der Waldakademie Voßwinkel und dem BNE-Regionalzentrum HSK ein Seminar zum Thema Bildung zur nachhaltigen Entwicklung an.

Arnsberg. VHS, Waldakademie Voßwinkel und BNE-Regionalzentrum HSK laden Pädagogen aller Schulformen zum Online-Seminar ein.

Die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung, kurz BNE, ist 2021 eines der bestimmenden Themen. Zu einem entsprechenden Online-Angebot (U-104-060) laden daher die VHS in Kooperation mit der Waldakademie Voßwinkel im Wildwald Voßwinkel und dem BNE-Regionalzentrum des Hochsauerlandkreises die Lehrenden aller Schulformen ein. An drei Terminen geht es um die Fragen, wie wir in Zukunft leben wollen und wie das mit Gerechtigkeit innerhalb und zwischen Generationen und global gelingen kann?

„Die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist ein Schlüssel dazu. Sie ermöglicht Menschen, zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen und wird dadurch immer wichtiger“, umschreibt es die Referentin, Sabine Hirsch. Bei diesem Online-Format bekommen die Teilnehmenden im Vorfeld Aufgaben gestellt, die beim Online-Seminar mit einbezogen werden. Ausgehend von der Waldpädagogik und Umweltbildung wird gemeinsam erarbeitet, wie es gelingen kann, BNE in Schule zu implementieren.

Die Referentin, Sabine Hirsch, arbeitet als Heilpädagogin/Inklusionspädagogin, ist zertifizierte Waldpädagogin, und aktuell im Masterstudiengang Soziale Nachhaltigkeit und demografischer Wandel.

Die Termine

Die einzelnen Termine sind am Freitag, 29. Januar, 10 bis 13 Uhr, am Mittwoch, 24. Februar, von 10 bis 13 Uhr, und am Freitag, 26. Februar, von 13 bis 16 Uhr. Das Angebot wird komplett vom Land NRW gefördert und ist daher kostenlos.

