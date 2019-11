Künstler im Neheimer „Bogen“ zeigen Tatorte

„Tatort“ heißt die Jahresausstellung in der Neheimer Werkstatt-Galerie „Der Bogen“. Wer dabei direkt die Melodie und Bilder der beliebten Sonntagabend-Krimis im Kopf hat, darf sich bei der Vernissage am Sonntag, 24. November 2019, überraschen lassen.

„Der Begriff ,Tatort’ hängt eng mit dem Wort ,tun’ zusammen, auch wenn er oftmals nur in kriminalistischem Zusammenhang gedeutet wird“, sagt Künstler Axel Schubert. Doch in jedem der Ateliers ist das Wort ganz anders gedeutet worden und so kommt eine vielfältige Ausstellung mit Malerei, Objekten, Tanz und Film zusammen.

Ausstellung läuft bis zum 21. Dezember Die Jahresausstellung zum Thema „Tatort" ist in der Werkstattgalerie „Der Bogen" im Neheimer Kunstwerk an der Möhnestraße 59 zu sehen. Sie läuft vom 24. November bis zum 21. Dezember. Geöffnet sind die Ausstellungsräume während dieses Zeitraums donnerstags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 14 bis 18 Uhr. Die Vernissage ist am Sonntag, 24. November, ab 17 Uhr. Gruppenführungen sind nach Vereinbarung möglich mit Pit Schrage, 0177-6490964. Weitere Informationen, auch zu früheren Ausstellungen sowie den einzelnen Künstlern, gibt es online unter www.der-bogen.de sowie nach Anfrage per Mail an info@der-bogen.de

Beteiligt sind alle Künstler des „Bogens“. Sie werden ihre Ateliers für die Besucher der Vernissage ebenfalls öffnen und auch Arbeiten zu anderen Themen zeigen, die im Laufe des vergangenen Jahres entstanden sind.

Bereits seit 1980 gibt es Jahresausstellungen in der Werkstatt-Galerie. Wichtig ist den Künstlern dabei aber auch die Förderung junger Talente. So bieten sie jungen Künstlern in jedem Jahr Patenschaften an.

Davon profitieren aktuell Ida Eickel und Lea Miller. Die beiden Schülerinnen wollen im kommenden Sommer ihr Abitur am St.-Ursula-Gymnasium machen und widmen sich in ihrer Freizeit gerne der Arbeit im Atelier.

Patenschaft als Chance

„Wir machen Performance-Kunst und haben eigene Choreografien entwickelt“, erklärt Ida Eickel. Damit werden sich die beiden jungen Frauen auch an der Jahresausstellung beteiligen. Von der Möglichkeit einer Patenschaft im „Bogen“ haben sie in Schulprojekten erfahren, im Literaturkurs und im Kunstprojekt „Opfer der Möhnewiesen“. An dem mit dem NRW-Jugendkulturpreis ausgezeichneten Projekt von Astrid Breuer, das auch im Landtag gezeigt wurde, war Ida Eickel selbst beteiligt.

Nun widmet sie sich eigenen Ideen in einem „Bogen“-Atelier. „Hier in der Gegend ist der ,Bogen’ schon bekannt und es ist eine große Chance, hier sein zu dürfen“, meint Ida Eickel. „Man bekommt neue Inspiration und andere Blickwinkel mit.“

Finanzierung wird schwieriger

Die Nachwuchs-Förderung und auch die Vernetzung in der Kulturszene der Region sind den Mitgliedern der Ateliergemeinschaft wichtig. Sie wollen Einblicke in ihre Arbeit ermöglichen, aber auch Netzwerke bilden und den Austausch untereinander fördern. Auch dazu soll die Jahresausstellung beitragen.

Die meisten der Künstler haben einen anderen Hauptberuf und widmen sich den Kulturprojekten ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Schwieriger sei dabei die Finanzierung geworden, sagen sie. „Die Mäzenen-Landschaft verändert sich im Moment eklatant“, erklärt Kirsten Minkel. „Das trifft aktuell fast alle Kunstvereine in der Region. Einfacher wird es nicht.“ Doch entmutigen lassen wollen sie sich von den äußeren Umständen keinesfalls.